旺角謀殺案｜友人上周六登門慶生　稱女死者獲夫贈鏈　兩人無異樣

旺角砵蘭街發生倫常慘劇，28歲姓容女子疑遭丈夫斬死反鎖廁所，4歲兒伴母屍兩日，疑兇則於昨晨在兇案現場附近長旺道墮樓亡。今午大批警員仍在兇案砵蘭街置富樓單住搜證，有死者朋友在場協助調查。 死者友人向《香港01》記者透露，上周六（31日）晚，她買了蛋糕到事發單位慶祝姓容女死者生日，當晚其丈夫還贈送一條鏈給容女，夫婦兩人無異樣，其後友人與容女失聯，今日（3日）接獲通知，始知發生悲劇。

女友人稱，死者為台山人，近日轉了新工，於一間餐廳工作，4歲兒子就讀幼稚園。她透露，其子是容女與前夫所生，其後夫婦分開，約2年前才與現任姓游內地丈夫結婚。

女友人又表示，上周六（31日）晚曾買蛋糕到上址與容女慶祝生日，當時其丈夫贈送了一條鏈給容女，夫妻倆未察覺有異。女友人續指，其後與容女失去聯絡，至今早收到另一友人通知事件，遂到現場協助警方調查。

死者友人到場協助警方調查。（鄧詠中攝）

現場消息稱，本周日（1日）是女死者生日，當晚她與朋友外出飯聚慶祝，深夜返家後，鄰居指單位內曾傳來吵架聲，至翌日（2日）凌晨1時許，其32歲姓游內地丈夫，被發現在附近長旺道7至9號一大廈墮樓亡。之後，友人一直無法與容女聯絡，朋友連續2日上門拍門亦無人回應，至今午再到容女家中拍門，其4歲兒子開門，聲稱媽媽遭爸爸斬傷，朋友聞言大驚立即報警，警方到場後，發現女戶主倒斃單位廁所內，頭及頸部有刀傷，現場證實死亡。警方初步懷疑有人殺妻後跳樓，大批探員正在現場搜證。