虐狗狂徒｜元朗唐狗遭劈頭多刀見骨　左眼球跌出恐失明

元朗一隻唐狗遭狠劈多刀，多處傷口深至見骨！今日（６日）警方接獲報案指，元朗錦田路上村一隻約5歲的黑色雄性唐狗，牠頸部被綠色繩及白色電線捆綁，頭頂及兩邊臉頰有多處刀傷，傷口深至見骨淌血，據知牠左眼更跌出眼眶。 毛孩守護者（毛守）的義工接報到場，於元朗上村一帶搜索，至今午約1時成功捉到受傷的狗狗「旺財」。牠被帶往動物診所救治，目前並無生命危險。警方經初步調查，案件列殘酷對待動物，交由元朗警區刑事調查隊第九隊調查，暫未有人被捕。

「旺財」頸部被繩及電線捆綁

毛孩守護者創辦人陸家捷表示，今日（6日）早上約7時，有義工到元朗上村錦田路一帶餵狗，其間發現5歲的黑色唐狗旺財，牠於茶餐廳附近徘徊。義工走上前查看，驚見旺財頸部被一條綠色繩及一條白色電線捆綁，牠的頭頂有多處明顯刀傷。義工立即為旺財鬆綁，但牠疑受驚，並向大帽山方向跑走。

毛守的義工接獲消息後，於附近山頭尋找嚴重受傷的旺財。至今午約1時，義工於茶餐廳附近發現旺財，並將牠逼到附近空地，眾人合力將牠捉着。經檢查後發現，旺財左右兩邊臉頰有多處刀傷，傷口均深至見骨、流血不止，初步估計兩個傷口均長近10吋。由於旺財受驚過度及傷勢嚴重，牠痛苦地躺在籠內。

狗狗左眼跌出眼眶 傷口疑由利刀所致

陸家捷指，旺財本來由上村一間茶餐廳的職員所飼養，牠與另一隻唐狗在附近放養，間中有義工到上址餵食。陸家捷表示，旺財第一個傷口由頭頂延伸至左眼袋，據知牠左眼更跌出眼眶。至於另一個傷口由頭頂延伸至右邊下巴及嘴角。陸續指，旺財目前於動物診所進行緊急手術，由於左眼跌出眼眶，牠有機會因而失明。據獸醫檢查所知，旺財臉上的傷口由利刀所致，相信兇徒每次「落手」都對着牠的臉。

對於近日接連發生虐待動物案，陸家捷對事件感到非常無奈，他認為兇徒的行為令人髮指。翻查資料顯示，昨日（5日）葵盛西邨10座後山坡一條公眾通道，有一隻腹部被劏開的貓屍體，其腸臟溢出，狀甚恐怖，女途人大驚報警。

警方表示，今午近1時接獲一名姓陸男義工報案，指於八鄉錦上路上村一餐廳外發現一隻受傷狗隻，其額頭及眼部受傷，其後交由相關機構處理。警方經初步調查，案件列殘酷對待動物，交由元朗警區刑事調查隊第九隊調查，暫未有人被捕。