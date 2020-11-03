大嶼山深屈對開石灘現兩寵物籠　內藏兩貓一狗屍體

再有載有貓狗屍體的寵物籠擱淺！今日（3日）早上11時許，警方接獲報案指，大嶼山深屈一個石灘有寵物籠沖上岸，一個籠載有2隻幼貓、另一個籠載有1隻成年長毛狗屍體。據報案人指，最近兩日於上址發現動物屍體，至今日於岸上兩個藍色寵物鐵籠，裡面發現3具動物屍體，於是報警。警方正調查案件，案件暫列殘酷對待動物。愛協人員到場了解，並檢走3具貓狗屍體，現場消息指牠們均沒有晶片。

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今年8月南丫島及赤柱現15隻貓狗屍體：

早於今年8月26日，赤柱黃麻角徑對開石灘位置，有途人報案指於上址發現一個灰色寵物籠，並於籠內發現3條狗屍，身體並已發漲腐爛；至翌日（8月27日）有市民途經南丫島大灣肚沙灘，發現沙灘有2個綁有索帶的膠籠，籠內有12具貓屍。警員發現該2個膠籠相距約100米，每個籠各載有6具貓屍體，牠們已嚴重腐爛並傳出惡臭。警方將兩宗案件暫列殘酷對待動物。

消息指，上述事件與8月21日，警方與海關在大嶼山執行反行私行動有關。當晚執法人員曾追捕兩艘快艇，有私梟為減輕重量加速逃避追捕，將寵物箱拋落大海逃亡，其中一艘走私快艇逃返內地。執法人員相信有主人飼養，不排除有原居外地的內地人近期返回國內生活，欲將寵物偷運回內地團聚，豈料卻造成慘劇。

寵物淪落走私貨物 不幸命喪大海 早前警拘7男女

事後，警方重案組經調查後，於8月28日及8月31日，分別前往屯門及旺角的寵物酒店、元朗兩個相關住宅單位搜查，警方拘捕2男3女，連同早前走私快艇上被捕的兩名內地男子，案件至今共7人被捕。

警方稱，案件中的寵物主人原本身在不同國家，惟日前已返回中國大陸，因此希望將寵物運回內地，主人於是尋找動物中介，支付3萬至6萬人民幣不等，以協助將寵物運回內地，豈料有不法份子以水路走私方式將寵物運回內地，令部分寵物命喪大海。