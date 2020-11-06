內地來港貨車藏市值約200萬元黃金　海關破今年第8宗同類型走私案

香港海關昨（5日）在文錦渡管制站截查一輛入境的貨車，在該車的駕駛座頂部雜物箱內發現4塊懷疑走私黃金，共重4公斤，市值約200萬港元。海關隨即拘捕59歲男司機作進一步調查，案件仍在調查當中。 海關由今年開始至今日為止，共搗破8宗由內地經貨車懷疑走私黃金至香港的案件，檢獲75公斤、市值約3,600萬元的黃金，是去年全年檢獲走私黃金市值的8倍。

59歲由內地入境貨車司機被捕。

海關有組織罪案調查科特別調查組第一組高級調查主任張業泰稱，相信內地走私集團將黃金走私至香港與現今經濟環境不佳有關，投資黃金成為避險的工具，令黃金需求及價值增高。另外，內地對黃金進出口有嚴格監管，且內地與本港黃金價格有明顯差距，一條黃金差額達3至5萬元。此外，黃金是體積少、價值高，且易於收藏及容易變賣的商品，故走私集團鋌而走險，利用不同辦法，包括今次利用跨境貨車，將黃金由內地走私至香港，意圖賺取差額。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。 市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。