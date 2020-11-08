三屍命案｜父收工買4份早餐回家　睹妻兒密室亡　遺家人手牽手畫

長沙灣蘇屋邨發生倫常慘劇，荷花樓一名32歲母親偕10歲兒及6歲女吸入過量煤氣昏迷單位內，送院搶後均證實不治。36歲父親在果欄通宵工作回家，並帶回4份早餐一同享用，卻目睹妻兒昏迷被抬出單位，情緒崩潰送院。 警方表示，涉事單位廚房一條煤氣管被剪斷，門罅隙、窗、抽油煙機等通風位，被布堵塞或以A4紙遮蓋，形成密室效應，案件暫列自殺及謀殺案。涉事家庭沒有家暴紀錄或金錢問題，惟母親較緊張子女的學業，惟是否促成事故仍有待調查。據悉，警方在客廳餐桌上發現一幅小朋友繪畫一家四口手牽手的畫，旁邊有懷疑是成年人寫下「對不起」3字，警方正了解是否與事件有關。

【蘇屋邨三屍命案】男戶主下午與探員返回涉事單位，協助調查。（楊嘉朗攝）

姓朱36歲男子與姓羅32歲妻子於2008年結婚，妻子於7年前移居本港。夫婦二人育有一對子女，分別是就讀小五的10歲長子及就讀小一的6歲女兒，一家四口於兩年前搬入荷花樓20樓某室。朱是一名生果商人，在果欄工作，妻子則是一名家庭主婦，負責照顧一對子女。

據了解，昨晚10時許，朱離家上班，留下妻兒在家中，當時未見有異樣，他更表示會買4份早餐回家共享，凌晨2時許妻子亦曾上線。早上7時許，鄰居聞到走廊有異味，懷疑有煤氣洩漏，通知保安員報警。消防員透過探測器在大廈走廊偵測到高濃度煤氣，發現源頭為朱的住所。由於單位無人應門及反鎖，消防遂破門入屋，發現母子三人在長子房間內昏迷不醒，一對子女在床上面向天，媽媽伏在床邊，救援人員立即將3人救出屋外，在走廊急救再送院，惜32歲母親於上午10時前在瑪嘉烈醫院證實死亡，相約時間兩名子女則在明愛醫院證實不治。

同一時間，朱帶同早餐回家，驚見太太及一對子女被人救離單位，當場崩潰，情緒激動，其後由他的父親陪同上救護車送院，經檢查後無大礙。朱由警員陪同離開醫院時悲慟嚎哭﹕「我屋企人冇晒！」

通風位被布堵塞或以A4紙遮蓋 形成密室

深水埗警區助理指揮官（刑事）警司鄭俊傑表示，涉事單位為三房單位、有廚房及一共用廁所，3人倒臥長子睡房。警方調查發現，煤氣洩漏是人為造成，廚房一條煤氣管被剪斷，門罅隙、窗、抽氣扇及抽油煙機，被布堵塞或以A4紙遮蓋，形成密室效應，單位內無搜掠痕跡或財物損失，案件暫列自殺及謀殺案，由深水埗重案組第二隊跟進。

警：初步無家庭問題 母十分緊張子女成績

鄭俊傑指，死者無情緒病紀錄，家庭無衝突或暴力前科，亦無金錢問題，3人無表面傷痕。警方在單位內發現西醫開的傷風藥及傷風成藥，但是否有關仍待化驗。兩子女就讀馬頭圍一間小學，其成續及品行尚算良好，關於子女成績，家長與校方一向有密切溝通，校方得悉悲劇後，與教育局啟動應變機制。

警方向死者鄰居及學校了解後，證實家庭無異樣，但母親一向十分緊張子女學業，不排除女兒剛升小一，令她情緒及心態更緊張，但是否促成事故則有待調查。警方將循家庭狀況、金錢問題、父親職業等方向調查。據了解，警方在單位客廳餐桌上發現一封寫給父親的字條，上面是小朋友用原子筆繪畫的畫，內容是一家四口手牽手，旁邊有懷疑是成年人所書寫「對不起」3字，警方正了解是否與案有關。

教育局發言人表示，教育局已知悉事件，對事件感到十分難過。局方得悉學校已啟動危機處理小組跟進善後工作，為學生和老師提供心理支援服務。局方會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切的支援。