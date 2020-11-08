蘇屋邨三屍案｜父母或憂子女受苦同赴死　專家：不應剝奪生存權利

長沙灣蘇屋邨發生三屍倫常慘劇，一名32歲母親疑攜同10歲子及6歲女尋死同赴黃泉。今早36歲朱姓男戶主返回荷花樓住所時，發現單位煤氣洩漏，消防破門後發現其妻子及兩名年幼子女昏倒屋內，送院搶救不治，而涉事單位內的煤氣喉疑遭割斷。 臨床心理學家鄒凱詩指，父母攜同子女尋死，或因擔心子女留在世上會「好受苦」，她提醒父母不應剝奪小朋友生存的權利，「你生佢出嚟唔代表可以決定佢生命嘅長短。」她續指，經歷身邊人身亡的倖存者，應及早檢查自己的情況。

父母不應剝奪生存權利

臨床心理學家鄒凱詩表示，有意尋死的人一般患有抑鬱情況，對世界感到非常灰暗，甚或覺得「留喺到好受苦，都無乜希望」，認為死亡是解決的方法，又會認為子女留在世上「好受苦」，對於子女留下感到不放心，因此選擇攜同子女一同尋死。她提醒，父母不應剝奪小朋友生存的權利，「你生佢出嚟唔代表可以決定佢生命嘅長短。」

倖存親屬或患上抑鬱症

另外，經歷身邊親友自殺的倖存者，較大機會因而患上抑鬱症，包括會非常自責，容易觸景傷情，又會後悔應及早阻止相關情況。她呼籲倖存者檢查自己情緒，「唔好諗住自己無嘢，畀專業人士診斷下」，其身邊人多陪伴他們，並在處理身後事時提供幫助，而倖存者有需要亦可搬離家中以免觸景傷情。

鄒凱詩續指，自殺往往不能以單一原因理解，或出於不同的原因，包括家庭﹑經濟等情況，尋死的念頭會潛伏一段時間。她指，有意自殺的人一般會有先兆，包括會預先交代遺言﹑將心愛的物品轉贈他人，或事先進行一些計劃及準備，如寫遺書等等。至於情緒方面，他們往往會出現情緒低落情況，對周遭事物失去動力。她呼籲應留意身邊人是否有情緒不隱情況，若身邊人出現相關情況應及早勸喻對方求醫，盡量多陪伴對方，同時收起危險物品，令對方打消念頭；如發現對方尋死傾向極高時，應因應情況立即求醫。