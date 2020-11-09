港區國安法｜涉提供住所鍾翰林暫避　前學生動源成員陸海天被捕

三名前學生動源成員上月底涉違國安法被捕，包括前召集人鍾翰林、前成員陳渭賢及何忻諾。據了解，警方今日（9日）再就鍾翰林案件上門拘捕一人，涉及「協助罪犯潛逃」。消息指，被捕人士為前學生動源成員陸海天，他是沙田區議員勞越洲前助理，涉嫌提供住所予鍾翰林避開警方追捕。 學生動源及後在社交媒體發文指，前成員陸海天今日被國安處拘捕，目前已有律師協助。《香港01》正就事件向警方查詢。

區議員勞越洲回覆《香港01》時表示，今日透過新聞才得悉事件，懷疑涉案的助理已於本年4月離職，對上一次與對方見面為上月中旬，當時對方並無異樣。勞越洲續指，現階段正在嘗試聯絡其親友，正在了解事件當中。

上月底（27日）三名學生動源前成員，涉嫌煽動他人分裂國家被國安處人員拘捕。當日鍾翰林原定前往警署報到，據了解當日早上他打算前往美國駐港澳總領事館尋求政治庇護其間，於附近咖啡店被國安處探員押走，至於學生動源前成員何忻諾﹑陳渭賢，則於當日分別到田心警署及屯門警署報到期間被捕。

鍾翰林其後被控一項分裂國家、一項串謀發布煽動性刊物罪以及兩項洗黑錢罪，於上月底提訊，及後案件押後至2021年1月再提訊，惟裁判官認為他有潛逃及再犯的風險被拒保釋。