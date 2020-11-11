利賓納濃縮黑加侖子飲品疑外觀、味道有變化　問題批次主動下架

黑加侖子飲品利賓納疑出現問題，受影響批次的飲品須停售下架。利賓納在港供應商指，近日得悉「濃縮黑加侖子原味飲品」1公升裝的外觀及味道於食用到期日前出現變化，正進行調查，故主動將在2021年8月17日至2021年10月16日到期的利賓納濃縮黑加侖子原味飲品下架。 供應商強調，雖然並非所有受影響批次的產品均受到影響，但仍建議顧客不要飲用在外觀或味道上出現異常狀況之產品。

以上為利賓納®濃縮黑加侖子原味飲品的產品圖片供參考。產品的食用到期日以「日 月 年」的形式標示，其中「日」代表日期、「月」是指月份、「年」則為年份。

利賓納在港供應商指，近日收到部分利賓納「濃縮黑加侖子原味飲品」1公升裝在外觀及味道上於食用到期日前出現變化的意見。公司現正就「濃縮黑加侖子原味飲品」的生產過程及分銷鏈進行調查，以了解導致變化的原因。

初步調查結果顯示，有小部分食用到期日為2021年8月17日至2021年10月16日之批次的「濃縮黑加侖子原味飲品」受到影響，供應商決定於等待調查結果期間，主動將受影響批次的飲品下架。

供應商強調，縱使並非所有受影響批次的產品均受到影響，但仍建議顧客不要飲用在外觀或味道上出現異常狀況之產品。如市民已購買任何受影響批次的濃縮黑加侖子原味飲品，並且不確定產品的質量，請致電消費者熱線+852 2529-4722與相關公司聯絡，或發電郵至hkenquiry@suntory.com以更換產品。