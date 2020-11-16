遇襲片段曝光　錢峰雷生日捐款變懸紅　史上最高1,000萬緝兇

阿里巴巴創辦人馬雲好友、綽號「錢多多」的內地富豪及慈善家錢峰雷，前日（14日）凌晨偕男助理於灣仔遭多名刀手追斬，錢大腿中刀，姓方男助理頭部受傷。錢今日於本港報章刊登懸紅公告，打破本港史上、以最高懸紅1,000萬港幣緝捕4名刀手，今日是錢的44歲生日，他下午於微博稱，將原打算回饋社會的捐款金額，加倍全部獎勵給舉報人士。 而一段相信是錢遇襲一刻的閉路電視片段，今日亦於內地網站曝光，顯示兇徒尾隨接載錢峰雷的座駕至灣仔會展皇朝會，一見目標現身即時下車衝前斬傷兩人，錢慌張登上座駕逃命，3刀手逞兇後轉身跑回私家車，犯案過程僅約10秒。

阿里巴巴創辦人馬雲好友、綽號「錢多多」的內地富豪及慈善家錢峰雷，前日（14日）凌晨偕男助理於灣仔遭多名刀手追斬，大腿中刀送院。（資料圖片）

錢今日於本港報章刊登懸紅公告，以本港史上最高懸紅1,000萬港幣捕4名兇徒。而其個人微博今午更新稱，每年今天都要力所能及回蝕社會，但今年由於突發情況，決定把原打算捐款的金額加倍全部獎勵給正義和勇敢的舉報人士，「讓無視國家安全法治的罪犯早日落網，還香港這座城市以安全和安定」。

錢峰雷於本港報章刊登懸紅公告，以本港史上最高懸紅1,000萬港幣捕4名兇徒。

今日生日的錢峰雷，下午於微博稱，將原打算回饋社會的捐款金額，加倍全部獎勵給舉報人士。（錢峰雷微博）

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根據今日於內地網站曝光的片段，事發時，一輛私家車尾隨接載錢峰雷的七人車，抵達皇朝會門口，刀手推開車門監視，見錢峰雷與男助理步出門外，3刀手隨即衝上前施襲，錢即時登上座駕，七人車隨即開車，而男助理則被刀手斬傷倒地，刀手得手後轉身跑回私家車逃逸。

事發於前日凌晨零時許，44歲綽號「錢多多」的內地富豪錢峰雷，與48歲姓方內地男助理正欲離開灣仔會展皇朝會，遭三名刀手追斬，錢峰雷大腿中刀，隨即衝上司機駕駛的七人車座駕，逃回香島道豪宅求援；其助理則頭破血流，留在現場待救，事後兩人均清醒送院。

錢峰雷前日接受手術後，情況嚴重，其後出院休息；其助理傷勢一度危殆，幸經治理後情況轉為嚴重。警方將案件列作傷人，交由灣仔警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。