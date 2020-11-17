奪命火│罹難男童就讀佐敦道官立小學　同窗寫信望Ryan在天堂快樂

油麻地廣東道562號舊樓一餐廳發生火警，造成7死8命危，死傷包括一名年僅8歲的男童。罹難男童Ryan就讀佐敦道官立小學，該校張副校長稱，學校已派職員及社工到男童家中探望，母親情緒激動，就讀同一小學的死者弟弟現時正休學．意外中，除了Ryan及父親於火警中罹難，該校一名六年級學生的父親亦不幸身亡，學校會為兩個涉事家庭提供協助。

罹難男童就讀佐敦道官立小學，該校張副校長稱，學校已派職員及社工到男童家中探望。（鄧詠中攝）

同校另一家長亦在火警中罹難

佐敦道官立小學發通告稱，校方於昨日得悉三年級學生及其父，以及六年級學生的父親，於油麻地火災中不幸逝世，全校師生感難過，並向家人致以深切問候。現時，學校已啟動「危機處理小組」，為師生提供輔導，及聯絡教育局派出教育心理學家向受影響師生提供支援。

就讀小學三年級的Ryan深受同班同學喜愛。同學Alisa稱，昨日班主任向全班宣佈Ryan離世的消息，當時老師不禁流淚，亦有其他同學傷心流淚。Alisa心目中的Ryan是一個非常活躍、幽默的人，他倆經常互相開玩笑，Ryan亦有參加足球隊。得悉Ryan離世後，Alisa寫了一封信給他，希望他在天堂能夠快樂。

Alisa表姐Pam稱，Alisa得悉Ryan離世後非常傷心，並不斷流淚，又向家人透露Ryan是她的好朋友，Alisa寫完信給Ryan後，一度向家人稱，無法將信交到Ryan手上。現時，Pam與姨媽一同照顧Alisa，留意她的情緒。

另一家長透過，兒子是Ryan的同班同學，形容Ryan很有自信、活躍，兒子與Ryan會不時結伴到另一同學家中玩。

佐敦道官立小學發通告稱，校方於昨日得悉三年級學生及其父，以及六年級學生的父親。（鄧詠中攝）

8歲的Ryan（圖右）深受同班同學喜愛，惜在火警中與父親一同傷重不治。

事發時，Ryan與父親到餐廳參加3歲表弟的生日宴，豈料發生火警，Ryan與父親、38歲的舅父及13歲的表姐葬身火海，當時Ryan母親在家照顧年幼的兒子未出席宴會，得悉4名親人喪生後哭斷腸，情緒非常激動，要由親友在場陪伴。

學校職員獻花落淚。（黃偉民攝）