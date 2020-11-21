傑斯被捕｜涉非法挪用處理部分款項　警：資助主張分裂國家活動

D100網台主持傑斯、其姓曾妻子，以及姓利女助理，今晨（21日）3人涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及洗黑錢被捕。消息指，傑斯在網上發起名為「千個爸媽，台灣助學」的籌款計劃而違法。 警方指，國安處人員經調查後，懷疑有人非法挪用及處理部分款項，今早於北角拘捕3男女。警方續指，截至11月20日，共32人包括24男8女，因涉嫌違反危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕。下午約3時半，傑斯登上警方私家車，被帶離北角警署。

警方指，留意到自今年2月下旬，有人在其社交平台發起眾籌活動，聲稱籌得款項會用作支援因示威離港人士，並提供其銀行戶口資料作收款用途。警務處國家安全處人員經深入調查後，懷疑有人非法挪用及處理部分款項，並且資助主張分裂國家活動的人和組織。

今日（21日）上午警員在北角拘捕1男2女，年齡介乎50歲至53歲，他們涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），他們現正被扣留調查。

今年2月22日，傑斯在節目《不上頻道》中介紹「千個爸媽，台灣助學」眾籌計劃，並指自己為促成計劃，更親自到台灣與其他組織接洽，以及制定意向書。

早於今年2月22日，傑斯在節目《不上頻道》中介紹「千個爸媽，台灣助學」眾籌計劃，並指自己為促成計劃，曾親自到台灣與其他組織接洽，以及制定意向書。據傑斯所言，「千個爸媽」計劃約涉及 5至6 個組織，當中4至5個為台灣組織，1個為香港組織，他亦知會「612 抗爭基金」有相關計劃。傑斯聲稱，民進黨及陸委會亦知道有「千個爸媽」此計劃。

今早，傑斯於facebook專頁證實事件，並指「傑斯今早被捕，已聯絡律師，未知有冇保釋」。至於李慧玲亦於facebook專頁發文指，傑斯和太太今早被上門拘捕，警察現仍在他家中搜查，有黃國桐律師陪同。內文指出，指控「千個爸媽」涉嫌洗黑錢、亦有可能涉嫌資助分裂國家。傑斯稍後會被帶到灣仔警總，傑斯的太太會到柴灣警署。