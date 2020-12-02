黎智英與壹傳媒高層今午警署報到　黎與高層三人料被落案控告詐騙

今日（２日）下午約1時，壹傳媒集團創辦人黎智英，與多名壹傳媒集團高層到旺角警署報到。消息指，警方將落案控告黎智英、周達權及黃偉強三人詐騙罪。黎智英乘車到達旺角警署，現場記者問及黎是否擔心還押時，黎回應：「唔諗呢啲架喇。」之後他便進入警署報到。

今年8月10日，警方拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒集團高層。當時黎智英涉嫌違反《國安法》被捕一案，被捕10人陸續獲准保釋。扣查期間，黎智英先後被押至壹傳媒大樓、西貢遊艇會及西九警察總部。逾40小時後，踏入8月12日午夜，他准以合共50萬元保釋。

至於黎智英的2名兒子、壹傳媒集團行政總裁張劍虹、行政總監黃偉強、營運總裁兼財務總裁周達權、動畫公司總經理吳達光、前眾志成員周庭等人，亦已先後獲准保釋，周庭表示被沒收特區護照，交2萬元保釋金及18萬元人事擔保。

警動員逾200人搜查壹傳媒大樓

當日行動，警方動員逾200人，持法庭手令搜查壹傳媒大樓，並檢走多箱證物，部分被指涉及新聞材料。當日據當日《蘋果日報》報道，封鎖蘋果大樓2樓部分位置，以及3、4樓全層調查，搜查多個部門包括銷售部門、蘋果基金、資訊及通訊科技部等，其後檢走伺服器，律師即場要求警方密封有關物品。警方亦檢走蘋果慈善基金文件及電腦等約30箱證物。

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一文看清，黎智英等被捕人士罪名﹕

● 壹傳媒集團創辦人黎智英﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全、串謀欺詐、煽動

● 黎智英次子黎耀恩﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全

● 壹傳媒集團總裁及財務總裁周達權﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全、串謀欺詐

● 黎智英長子黎見恩﹕串謀欺詐

● 壹傳媒行政總裁張劍虹﹕串謀欺詐

● 壹傳媒行政總監黃偉強﹕串謀欺詐

● 壹傳媒動畫總經理吳達光﹕串謀欺詐

● 前眾志成員周庭﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全

● 民間組織「香港故事」成員李宇軒﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全

● 前學民思潮成員李宗澤﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全