黎智英被捕｜《蘋果》將申禁制令禁閱新聞材料　警限下周一前行動

警方周一（10日）拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒集團高層，並進入壹傳媒大樓搜證，檢走最少25箱證物，當中部分被指涉及新聞材料。警方去信《蘋果日報》要求《蘋果》於檢取證物7日內，即下周一（17日）前採取法律行動，否則於限期後警方即可查閱。 《蘋果日報》總編輯羅偉光表示，將於今日（13日）向法庭申請禁制令，禁止警方查閱有關資料。

警方周一上午動員逾200人，持法庭手令搜查壹傳媒大樓，當中手令列明警方不能搜查編採人員或記者的新聞材料，從《蘋果日報》直播中所見，有便衣警員當時曾翻閱記者檯頭資料，負責案件的國家安全處高級警司李桂華稱警方以「雙重測試」處理新聞材料。探員在檢查證物時會先了解是否新聞材料，若是新聞材料警方不會檢取。

警限周一前採行動​ 羅偉光：明將申請禁制令

《蘋果日報》總編輯羅偉光周二（11日）曾指，警方昨日檢走的「蘋果日報慈善基金」資料涉及新聞材料，警方不應檢閱及調查有關資料。《蘋果日報》報導指，《蘋果》法律部收到警務處處長來信，指周一於壹傳媒大樓檢走的部分證物，因涉及「法律專業保密權」，由檢取當日起計封存7日，以便提出訴訟程序。若不見法律行動，證物將於下周一（17日）解封，警方即可查閱。

羅偉光周三回應查詢表示，公司將於今日向法庭申請禁制令，禁止警方查閱有關資料。他又表示《蘋果》於周三收到有關來信，扣除周六日即只有3日時間處理有關程序，認為十分趕急及質疑帶有威嚇性。

檢20多份文件 包括個人檔案

《蘋果日報》報導又指，除日前多部電腦及伺服器被檢走，警方信函中又顯示檢取包括11份保險檔案、4份汽車保險索賠檔案、1份交通意外檔案等22項文件，另有4份涉及壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及蘋果日報慈善基金的個人檔案。