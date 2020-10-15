被控非法集結今午再提訊　警國安處搜黎智英觀塘辦公室

警方國家安全處8月10日拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英等10名男女，其中黎涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全、串謀欺詐及煽動罪。據了解國安處人員今（15日）持搜查令前往黎智英任董事的「力高顧問有限公司」觀塘創紀之城辦公室搜查，並帶走一批證物。

國安處搜黎智英觀塘「力高顧問有限公司」辦公室，並帶走文件。（蔡正邦攝）

「力高顧問有限公司」董事包括黎智英及Mark Simon，涉嫌包括違契以將軍澳工業邨用地分租及無牌經營，為黎智英兒子黎耀恩經營食肆及公司提供「公司秘書」服務。數月前警方商業罪案調查科探員曾到力高位於灣仔駱克道193號東超商業中心的辦公室搜查，其間帶走一批文件調查。

警方國家安全處8月10日拘捕包括壹傳媒集團創辦人黎智英、黎智英兩子、4名壹傳媒集團高層、前眾志成員周庭等在內10名男女。據了解，黎智英涉及的罪名分別是國安法第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」、「煽動」及「串謀欺詐」。

黎智英今年6月4日涉嫌自行到銅鑼灣維園點舉行燭光晚會悼念六四事件31周年，26名民主派人士被控告他們煽惑他人參與未經批准集結、明知而參與未經批准集結及舉行未經批准集結等罪，案件於今（15日）在西九龍裁判法院再提堂。