將軍澳10日內兩野鴿被虐　竹籤插穿身體、羽翼被剪

將軍澳10日內發生兩宗野鴿懷疑被虐事件，上周一（23日）將軍澳厚德邨一隻野鴿，被發現遭竹籤插穿身體，傷勢嚴重；至今日（3日）於坑口頌明苑再發現一隻野鴿羽翼被人平剪而無法飛行，幸未有傷及羽管。

上周一（23日）將軍澳厚德邨一隻野鴿被發現遭竹籤插穿身體。（香港救援鳩鴿及雀鳥提供）

今日於坑口頌明苑，一隻野鴿兩邊翼都被平剪。（香港救援鳩鴿及雀鳥提供）

「香港救援鳩鴿及雀鳥」成員Cecilia指，上周一有義工於將軍澳厚德邨發現一隻野鴿，遭竹籤由背部插穿身體，義工隨即將野鴿接走救治，並報警及通知愛協處理。Cecilia指經手術將竹籤移除，幸未有傷及重要器官及頸動脈，目前野鴿可以進食，但仍在休養當中。另外今日於坑口頌明苑發現的該隻野鴿，兩邊翼都被平剪而無法飛行，幸未有傷及羽管，待羽毛重新生長方能再重新學習飛行。

Cecilia指將軍澳過去曾發生過多宗虐鴿事件，組織曾向區議員反映，對方指有市民曾反映區內不時有野鴿聚集而感到滋擾，認為阻止餵食可減少野鴿數量。惟Cecilia稱野鴿會有習性將地方當作「屋企」，即使停止餵食後，野鴿亦會翻垃圾覓食，呼籲區議員應正視問題，研究如何用較人道方法減少野鴿數量，以及希望他們能盡力尋找附近的閉路電視錄像緝兇。