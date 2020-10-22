聲稱捉小白鴿飼養　剪翼防飛走　八旬翁涉殘酷對待動物被捕

青衣上周五（16日）發生變態虐鴿事件，小白鴿「青青」遭剪翼及尾部。警方經調查，今日拘捕一名八旬老翁，涉嫌殘酷對待動物，據悉有人聲稱想飼養白鴿，為防飛走而剪其雙翼。正照顧「青青」的香港救援鳩鴿及雀鳥得悉新進展，期望檢控成功，彰顯公義。關注組指，「青青」目前復康情況理。

小白鴿「青青」康復情況良好。（香港救援鳩鴿及雀鳥提供圖片）

被捕老翁87歲姓林，涉嫌殘酷對待動物，警方檢獲涉案鉸剪，初步調查相信疑犯曾以鉸剪剪傷白鴿的翅膀及尾部。疑犯已獲准保釋候查，須於明年1月下旬向警方報到。

據悉，警方翻查長發邨一帶閉路電視紀錄，發現一名居於附近的老翁曾捉住類似雀鳥物體搭𨋢。警方尋獲該名老翁，有人隨即和盤托出，聲稱想飼養白鴿作寵物，為免白鴿飛走，遂剪去其雙翼翼剪及尾巴，詎料白鴿仍失去蹤影。

香港救援鳩鴿及雀鳥成員Cecilia表示，已接獲警方通知拘捕一名年約80歲涉案老翁。她指出，是次警方迅速作出拘捕，證明虐待動物事件不乏證據、證人，關注組會持續跟進案件發展，希望能成功檢控，彰顯公正、公義，亦希望警方日後會受理同類報案。

Cecilia稱，「青青」休養情況良好，已願意進食，但仍害怕人類，經常躲藏窩內。關注組會繼續着力雀鳥救援工作。

警方強調，絕不容忍任何虐待動物的行為，並會認真及積極跟進每宗案件。根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。

事發於上周五，有市民途經青衣長發邨長發商場附近，發現一隻白鴿受傷浴血，香港救援鳩鴿及雀鳥接獲通知後，帶白鴿看獸醫，證實其雙翼尖及半截尾巴被利器剪去，翼尖傷口傷及血管造成大量出血，幸未及骨，是否能再展翅高飛及是未知之數。警方同日接獲報案，葵青警區刑事調查隊第八隊接手案件，本周日（18日）曾於網上呼籲市民提供資料。