警大搜查旺角黃店「桔梗」近4小時　檢頭盔伸縮警棍帶走2男

周五（4日）晚上9時許，大批軍裝及便衣警員，前往旺角砵蘭街黃店食肆「桔梗」搜查，惟暫時未知原因。當時仍有店員未下班，有警員帶同證物袋進入食肆，並登上天台搜查。大批市民圍觀期間，有軍裝警員拉起封鎖線，並警告他們聚集會違反限聚令，要求市民離開。 日前政府收緊防疫措施，食肆堂食時間只能營業至晚上10時，而警方行動直至周六（5日）凌晨約1時結束，並帶走2名男子，據悉他們為負責人；同時檢走部分物品調查，包括頭盔及伸縮警棍。而昨晚11時許，有獲准先行離開的員工表示，警方向負責人查牌，有警員帶同證物袋登上天台，惟他們不能上天台，未知確實情況，亦不清楚警方搜查因由。

警方帶走2名男子調查。（劉定安攝）

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理大廚房佬現身、披抗爭口號披肩 被警員帶走

至今日（5日）凌晨約1時，衝鋒隊警員在附近豉油街近上海街，發現多名人士身處1輛客貨車內，形跡可疑於是上前截查約8人。行動期間，去年「理大圍城」事件中一度留守飯堂抗爭的「理大廚房佬」，突戴上「V煞」面具，以及披上印有抗爭口號的披肩現身。其後他被警員帶走。

「桔梗」過往曾被搜查或搗亂。去年平安夜橫跨聖誕節凌晨，旺角一帶警民衝突期間，大批速龍小隊警員進入桔梗搜查，有店員阻止警員進入，最終3人被捕。事發時，有1名16歲青年突從餐廳3樓天台墮下，幸最終無生命危險，他亦沒有被捕。



同月29日凌晨，該店被5名男女滋擾，有人擅取啤酒飲用、毀壞店內平板電腦，更用啤酒樽掟向1名女店員，幸無人受傷。據悉，當時有1名女子自稱律師，並警告店員「唔好玩嘢」，其後四散離去。