「理大廚房佬」披抗爭口號披肩、戴V煞面具　涉煽動意圖罪被捕

警方昨晚（4日）在旺角砵蘭街黃店食肆「桔梗」搜查近4小時，直至今日（5日）凌晨約1時，帶走2名男子後，收隊離去。惟警方收隊後不久，1隊衝鋒隊警員在附近豉油街近上海街，發現多名人士身處1輛客貨車內，形跡可疑，上前截查期間，引來途人圍觀，約8名人士先後被截查。 行動期間，於去年「理大圍城」事件中一度留守飯堂抗爭的「理大廚房佬」，突戴上「V煞」面具及披上印有抗爭口號的披肩現身拍攝，據悉他聲稱「見凍，見有塊布，拎起做披肩擋一擋，唔係乞衣。」最終他涉嫌「煽動意圖罪」被捕，現正被扣留調查。

事發時，其餘被截查的人士經搜查後，則獲准離開。而大批傳媒採訪期間，警方一度架設封鎖線，不准20多名記者離開，有網媒表示有警員聲稱票控他們違反「限聚令」，雙方一度口角。

警方指，旺角警區人員昨日（4日）晚上，警員巡經豉油街近上海街交界時，發現一名男子懷疑展示一幅印有標語的橫額，遂上前截查。經調查後，該名39歲姓施男子涉嫌「煽動意圖罪」被捕，被捕人現正被扣留調查。

去年「理大廚房佬」留守飯堂負責伙食

去年11月17日開始的「理大圍城」事件，持續長達13日。任職廚師的施景騫因留守飯堂負責抗爭者的伙食，被稱為「理大廚房佬」，惟他留守至11月23日，便因情緒不穩被送院，他當時沒有被捕；約一個月後平安夜，他在尖沙咀被截查時，據報遭搜出一把長約19厘米的利刀，並拒絕合作及出示身份證明文件，涉嫌「公眾地方行為不檢」、「阻礙警務人員執行職務」及「藏有攻擊性武器」被捕。