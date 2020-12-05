「桔梗」負責人男店員獲准保釋　老闆質疑警藉「限聚令」巡查搜舖

昨日（4日）晚上9時許，大批警員進入旺角砵蘭街黃店食肆「桔梗」搜查近4小時，檢走頭盔及伸縮棍等物品，並拘捕「桔梗」負責人王鴻軒及一名員工。 至今日（5日）早上，王鴻軒已獲准保釋，王指警方以涉嫌「藏有工具可作非法用途」及「管有違禁武器」拘捕他及另一名男員工，兩人獲准以3,000元保釋外出。王表示，警方借巡查限聚令為由，於未出示搜查令的情況下擅自搜查店舖，他稱：「毫無理據，做法令人質疑！」就事件《香港01》已向警方查詢。

警方帶走2名男子調查。（劉定安攝）

今早（5日）「桔梗」負責人王鴻軒受訪時稱，昨晚（4日）9時許，警方以巡查「限聚令」為由進入店內，惟一直沒有發現餐廳或食客違規，其後警員突然轉為搜舖。王指出，警方由始到終均無出示搜查令，故他不明警方搜舖的理據，「佢哋一窩蜂嚟搜，阻都阻唔到」。



警方最終在店內撿走一些頭盔、伸縮棍及反光背心等物品，並以涉嫌「藏有工具可作非法用途」及「管有違禁武器」，拘捕王鴻軒及另一名姓沈男員工。王表示，警方檢取的證物都是以往顧客遺下而無人認領的物品，「（警方指）店舖有唔應該出現嘅嘢，咁咪拉負責人囉」。王及其員工現獲准以3,000元保釋，並於明年1月5日到警署報到。王坦言：「𠵱家都唔算太大擔心嘅。」

而有「理大廚房佬」之稱的施景鶱，今凌晨時分在豉油街近上海街一帶被截查及拘捕，王及「理大廚房佬」凌晨均身處在同一間警署。王形容 : 「理大廚房佬」在警署內，他能夠正常對答，惟雙方未有交談，故不知他因何罪名被捕。王鴻軒指，今日下午5時將會在旺角分店詳細交代昨晚的搜舖事件。