西貢車禍｜死者騎單車周遊列國　疑疫情滯港割愛賣車　原下月回國

哥倫比亞籍男子Benjamin Restrepo今（6日）下午於西貢公路踏單車時不幸被一輛消防車撞倒及捲入車底身亡。據了解，Benjamin是單車流浪客，鍾情騎單車遊歷列國，曾赴中國內地及全球多國。他自今年五月來港後，疑受疫情影響滯港多月，無穩定收入下居無定所，西貢區社區中心為其落腳點，故他和附近商戶熟稔，更與麵包店東主一家成為好友，並教導其女兒學會騎單車。據悉，他本計劃下一站前往西藏，故在麵包店寄賣一輛單車籌募旅費，但一直未能賣出，最終他只能改變計劃，數日前已購買前往夏威夷的機票，準備下月回國，豈料今日遭逢意外與世長辭。

Benjamin 生前熱愛單車。（網上片段截圖）

Benjamin 生前周遊列國。（網上片段截圖）

意外身亡的哥倫比亞籍男子Benjamin Restrepo，現年60歲，持有哥倫比亞及美國兩本護照。網上有一段Benjamin 周遊列國，到訪中國內地、俄羅斯等國家的片段。片段中，Benjamin 的朋友來自五湖四海，亦可見到除了單車外，Benjamin 亦熱衷於風帆、潛水等運動。

據了解，警方初步調查後，發現他於今年五月持護照入境香港，原定七月需要離境，疑因疫情影響而一直滯留在香港。據悉，Benjamin 隻身來港，沒有穩定收入來源，大多在西貢區流連，暫居西貢區社區中心。他於今年年初開始在網上售賣平台出售單車零件，亦在西貢一家相熟的麵包店寄賣單車。

該間麵包店一家人與Benjamin 關係十分友好。麵包店東主女兒接受《香港01》電話訪問，提到Benjamin 時聲線有些落寞不願多談，並表示已經忘記何時認識Benjamin，惟她透露Benjamin「早幾日買咗機票返夏威夷」，相信近日與Benjamin仍有聯絡，惜一場意外奪去了美好的友誼。事後麵包店一家在Benjamin的單車旁獻上兩束白花悼念。

Benjamin 寄賣於西貢一家麵包店的單車兩旁已放置鮮花。

鄰舖職員亦認識Benjamin，指起初Benjamin不時與數名友人一同踩單車。而麵包店本身有不少外籍人士光顧相聚，Benjamin 亦是其中之一，與老闆一家相熟，更教會其20多歲的女兒踏單車。麵包店老闆得知Benjamin 為背包旅客，故不時會請他吃麵包。據知，Benjamin曾到訪西藏，更在著名景點布達拉宮前留影。他本來今次欲經香港再往內地，更想將單車變賣籌募旅費前往西藏，惟一直未能賣出，故一直放在麵包店對出位置。