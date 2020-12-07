中大畢業禮遊行8人涉非法集結被捕　其中3學生另涉煽動分裂國家

李桂華交代案情，指11月19日凌晨至清晨6時，中文大學多個書院包括聯合、崇基、新亞和善衡等有30多處塗鴉，內含港獨字眼。至中午12時20分學校宣佈畢業典禮在網上舉行，90名人士參與遊行，當中有人身穿畢業袍，亦有黑衣人，遊行路線由火車站到二號橋，經過百萬大道到達「仲門」。遊行中，有人揮動港獨旗幟及叫港獨口號，兩宗案件中大均有報警。警方即日調查其中一宗案件，並在翌日搜查校園。香港中文大學畢業禮上月19日因應新冠肺炎疫情改為網上舉行，不過有逾百名畢業生在校內遊行，有人拉起橫額及高叫「光復香港 時代革命」等口號。其後校方報警，指遊行人士涉嫌違反限聚令及《公安條例》，又指部分人士展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號，警方國安處接手調查。警方今（7日）拘捕8人涉嫌參與未經批准集結及煽動分裂國家。據了解包括兩名區議員陳易舜及李嘉睿，以及曾參選灣仔區議會但落敗的中大校友楊子雋。 警方國家安全處高級警司李桂華表示被捕8人均涉「參與未經批准集結」被捕。其中3人疑揮動港獨旗幟及叫喊港獨口號，另涉嫌「煽動分裂國家」，他們均報稱學生，但非就讀中文大學。

警方國家安全處高級警司李桂華表示被捕8人均涉「參與未經批准集結」被捕。其中3人疑揮動港獨旗幟及叫喊港獨口號，另涉嫌「煽動分裂國家」，他們均報稱學生，但非就讀中文大學。（蔡正邦攝）

警方國家安全處高級警司李桂華交代案情，指11月19日凌晨至清晨6時，中文大學多個書院包括聯合、崇基、新亞和善衡等有30多處塗鴉，內含港獨字眼。至中午12時20分學校宣佈畢業典禮在網上舉行，90名人士參與遊行，當中有人身穿畢業袍，亦有黑衣人，遊行路線由火車站到二號橋，經過百萬大道到達「仲門」。遊行中，有人揮動港獨旗幟及叫港獨口號，兩宗案件中大均有報警。警方即日調查其中一宗案件，並在翌日搜查校園。

他表示被捕8名男子，年齡介乎16至34歲，分別報稱學生、社工，其中兩名是區議員。被捕8人均涉「參與未經批准集結」被捕，拘捕行動會繼續。他稱證據顯示其中3人疑揮動港獨旗幟及叫喊港獨口號，另涉嫌「煽動分裂國家」。李指，該3人均報稱學生，但「都係與中文大學無關。」

被問到是否中大提供閉路電視片段，以供警方作為拘捕行動證據，李桂華指直播、網上影像是警方搜證目標，而且搜證過程中有法庭手令，機構須提供幫助。今日搜屋過程中，警方在其中一名被捕人處所搜出攻擊性武器，暫未見得與此案有直接關係，強調搜屋是必經程序。

曾參選灣仔區議會的中大畢業生楊子雋在社交網站表示，今（7日）早7時被上門拘捕，懷疑與11月19日中大畢業禮遊行有關，警方入屋搜查。楊子雋先被帶往馬鞍山警署，據其社交網站指由於馬鞍山警署播片機器出現故障，無法進行錄影會面，楊被移送至大埔警署。

楊子雋facebook專頁引述代表律師指，警方以「非法集結」罪拘捕楊子雋，暫未指控國安罪名。灣仔區議員楊雪盈到大埔警署了解情況，引述律師指以「非法集結」罪拘捕楊子雋，據其了解觀塘區議員陳易舜為同案人，同涉「非法集結」被捕。

楊雪盈指正等待楊子雋錄取口供，相信需要相當長時間。她指收到楊子雋家人求助，今早7時有國安處人員上門拘捕楊，並取走一些證物包括iPad、電腦、電話、中大職員證及卡片，引述律師指楊目前情況良好。

據了解8名被捕人當中，包括觀塘區議員陳易舜及西貢區議員李嘉睿，二人均為中大校友。

↓↓上月中大遊行情況↓↓

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↓↓國安處人員上月到校園搜證情況↓↓