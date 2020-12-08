好鄰舍北區教會銀行戶口被凍結　消息：警方循眾籌洗黑錢調查

在去年反修例示威風波中，積極支持示威者的宗教團體「好鄰舍北區教會」，昨日發聲明，指該會唯一的滙豐銀行戶口、會堂主任陳凱興傳道及其妻子的戶口，均無故被凍結，教會要求滙豐立即解凍戶口。據了解，滙豐銀行接獲警方指示，根據法規，凍結有關人士數個銀行口，其中一個為教會帳戶。消息指，陳凱興為教會銀行戶口的其中一名持有人，警方調查早前教會眾籌活動，懷疑部分錢曾轉入私人銀行戶口，正循洗黑錢方向追查， 案件由毒品調查科財富調查組跟進。另有消息指，陳凱興夫婦早前已離港。

今（8日）早，記者前往「好鄰舍北區教會」了解，職員指陳凱興傳道休假中，不清楚其去向。至於銀行戶口被凍結一事，教會稱，稍後會就事件出新聞稿。早前有周刊報導指，陳凱興夫婦及子女已離港。

「好鄰舍北區教會」，昨日發聲明，指該會唯一的銀行戶口、會堂主任陳凱興傳道及其妻子的戶口，均無故被凍結。（鄧詠中攝）

陳凱興認為事件是對社會服務和宗教的打壓

今日，陳凱興以電話接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時稱，至今未清楚被凍結戶口的原因，他與太太的私人戶口同樣無故被凍結。陳凱興認為，教會因「守護孩子行動」，成為警方眼中釘，認為今次的事件是對社會服務和宗教的打壓。

惟陳凱興強調，教會沒有以「守護孩子行動」的名義眾籌，「好鄰舍北區教會」戶口收入主要來自教友奉獻以及對無家者服務等眾籌，強調他們多年跟進無家者服務，為30位無家者提供免費住宿，亦有聘請社工處理約70個個案。是次被凍結的戶口屬教會唯一戶口，存款達七位數，陳凱興擔心戶口被凍結，令他們無法交租要終止服務，更無法向同工支付薪金。

「好鄰舍北區教會」被凍結戶口聲明全文如下﹕