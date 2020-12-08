好鄰舍北區教會銀行戶口被凍結　消息：警方循眾籌洗黑錢調查

在去年反修例示威風波中，積極支持示威者的宗教團體「好鄰舍北區教會」，昨日發聲明，指該會唯一的滙豐銀行戶口、會堂主任陳凱興傳道及其妻子的戶口，均無故被凍結，教會要求滙豐立即解凍戶口。據了解，滙豐銀行接獲警方指示，根據法規，凍結有關人士數個銀行口，其中一個為教會帳戶。消息指，陳凱興為教會銀行戶口的其中一名持有人，警方調查早前教會眾籌活動，懷疑部分錢曾轉入私人銀行戶口，正循洗黑錢方向追查， 案件由毒品調查科財富調查組跟進。另有消息指，陳凱興夫婦早前已離港。
今（8日）早，記者前往「好鄰舍北區教會」了解，職員指陳凱興傳道休假中，不清楚其去向。至於銀行戶口被凍結一事，教會稱，稍後會就事件出新聞稿。早前有周刊報導指，陳凱興夫婦及子女已離港。
「好鄰舍北區教會」，昨日發聲明，指該會唯一的銀行戶口、會堂主任陳凱興傳道及其妻子的戶口，均無故被凍結。（鄧詠中攝）
陳凱興認為事件是對社會服務和宗教的打壓
今日，陳凱興以電話接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時稱，至今未清楚被凍結戶口的原因，他與太太的私人戶口同樣無故被凍結。陳凱興認為，教會因「守護孩子行動」，成為警方眼中釘，認為今次的事件是對社會服務和宗教的打壓。
惟陳凱興強調，教會沒有以「守護孩子行動」的名義眾籌，「好鄰舍北區教會」戶口收入主要來自教友奉獻以及對無家者服務等眾籌，強調他們多年跟進無家者服務，為30位無家者提供免費住宿，亦有聘請社工處理約70個個案。是次被凍結的戶口屬教會唯一戶口，存款達七位數，陳凱興擔心戶口被凍結，令他們無法交租要終止服務，更無法向同工支付薪金。
「好鄰舍北區教會」被凍結戶口聲明全文如下﹕
香港上海滙豐銀行副主席兼行政總裁（滙控亞太區行政總裁）王冬勝先生﹕
嚴正聲明﹕好鄰舍北區教會被香港上海滙豐銀行凍結戶口
今日(十二月七日)本教會唯一的銀行戶口無故被凍結(我們一直未能於其他非中資銀行開戶)。此外，本會堂主任陳凱興傳道亦於晚上發現他及太太的戶口同時被凍結。於二零一六年，本會註冊成為香港政府認可免稅慈善團體(註冊編號︰91/14411 )。當中所有資金皆由香港各階層有心人和本會會友捐贈，每一分一毫均為合法捐款，支持教會服務社會上各弱勢、不被關注的群體。
教會一直以「行公義、好憐憫」為基礎，關心基層需要，實踐主耶穌愛的信仰教導。二零一四年開始開展無家者服務，憑著各社工的專業愛心服侍，本會得以於北區、元朗、觀塘提供三十個免費宿位，至今服務超過七十位無家者。甚至於疫情期間，社會福利署曾多次向我們求助要求協助無家者入宿。是次凍結會立即令無家者住宿服務終止，迫使無家者再一次流落街頭。
這是明顯的政治報復。過去一年，教會義工團體「守護孩子行動」在示威現場作人道支援。社會各界見到長者的愛心身影，讓眾人看見耶穌「住在人群當中」，教會如何實踐愛鄰舍的心。但是在政權的眼裡，我們和現場各位盡香港人本份的救護人員和記者一樣，都是反抗的代表。清算一直沒有停止過，就如剛剛前立法會議員許智峯先生及其家人亦被連坐來回凍結戶口。難道不合政府心意的，都要開刀嗎？今次事件實在是嚴重打擊宗教界，甚至是剝奪社區工作的自由。
最後，我們嚴正要求滙豐立即解凍本會戶口，並為凍結行動提供合理解釋。滙豐正在衝擊所有香港團體、個人、在港外國投資者資產保障的底線，深信香港人必定會以手中的資源表態，對不公義說﹕「不！」
甚願上主得勝！
好鄰舍北區教會
二零二零年十二月七日