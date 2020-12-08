好鄰舍北區教會被指隱瞞$1800萬籌款　警拘兩女及通緝陳凱興夫婦

宗教團體「好鄰舍北區教會」、會堂主任陳凱興傳道、及其妻子的匯豐銀行戶口被凍結，陳凱興事後指教會因「守護孩子行動」，被警方視為眼中釘，認為今次事件是對社會服務和宗教的打壓。警方今日（8日）持搜查令到教會會址及無家者舍搜查，並拘捕兩名女子，分別為24歲教會前董事及37歲現職員工，涉嫌欺詐及洗黑錢。警方亦正通緝已於10月離港的集團董事及公司秘書，兩人為夫婦關係，消息指為陳凱興夫婦。 警方毒品調查科（財富調查）署理高級警司鄒祥有表示，該教會向公眾籌款，有關銀行戶口於15個月內收到2,700萬港元，數目遠高於他們在網上公布籌得的890萬元，懷疑有人瞞報1800萬元，而且戶口部分支出與其聲稱的籌款目的不符，故警方昨要求銀行凍結五個銀行戶口，涉及2500萬港元。

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鄒祥有表示，今日一名傳道人在社交平台表示其教會、其個人及太太的銀行戶口被凍結，稱因教會活動而受到政治打壓，又稱宗教界受到打擊。鄒指事實上是一宗涉及欺詐及洗黑錢的嚴重罪案。他指出，早前毒品調查科財富調查組發現一個本地團體在網上舉行眾籌活動，報稱舉辦不同籌款向社會不同層面人士提供援助，向公眾作出呼籲籌款，並提供銀行戶口作收取款項安排。

警方經調查後，發現於2019年6月至2020年9月期間，有關銀行戶口共收到2,700萬港元，數目遠高於他們在網上公布籌得的890萬元，亦即隱瞞收到的1800萬元捐款。調查亦發現，戶口部分支出與他們聲稱的籌款目的不符。警方懷疑有人以宗教名義及以支持年輕人為名義、用眾籌為名義，欺騙市民善心及捐款，並刻意隱瞞籌得捐款的實際金額。因此，警方於昨日向銀行發信，要求凍結五個相信曾處理相關款項的銀行戶口，涉及2500萬港元。

警拘前董事及員工 戶口與款項有關

另外，財富調查組今日採取行動，以欺詐及洗黑錢罪名，於沙田及粉嶺拘捕兩名本地女子，分別是24歲集團前董事及37歲現職員工，並檢獲智能電話、電腦、眾籌計劃相關文件及銀行文件，兩人現正被扣查。據悉，被捕的前董事是帳戶簽署人，現職員工的戶口亦與有關款項流向有關。

鄒祥有亦指出，警方發現涉案主腦，即集團董事及公司秘書，已於今年10月中已離港，兩人為夫婦關係，現正被通緝。財富調查組正積極追查有關資金的流向，並會即時徵詢律政司意見。

消息指，該對夫婦為陳凱興夫婦，由於他們現時身處英國，兩人已被列入通報名單，當他們入境香港時，入境處發現後會通報警方作出拘捕。

警方毒品調查科（財富調查）署理高級警司鄒祥有交代案情。（王譯揚攝）

警搜會址及無家者舍 社工劉家棟助查

今日下午近5時，「好鄰舍北區教會」發文指出，下午2時半，10位隸屬毒品調查科財富調查組的警員手持搜查令到教會觀塘會址，要求聯絡會堂主任及公司董事，以便帶返警署協助調查。其後警方亦持搜查令進入位於粉嶺聯和墟聯發街32號地舖的教會會址及三間無家者舍。而教會註冊社工劉家棟亦於Facebook出帖文指自己被警方帶走協助調查。

下午5時許，10多名探員帶同兩名男負責人，包括社工劉家棟，到粉嶺會址搜查，並拉下捲閘，搜查約兩小時。至晚上7時40分，警方結束搜查，帶同兩名男負責人離開。警方並檢走1部電腦及3袋文件，當中包括支票簿。晚上8時許，好鄰舍北區教會在fb指警方完成搜查，公司董事及職員於不同警局協助調查。

至下午，好鄰舍北區教會註冊社工劉家棟於Facebook出帖文指，被警方帶走協助調查。

今日早上，陳凱興以電話接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時稱，至今未清楚被凍結戶口的原因，他與太太的私人戶口同樣無故被凍結。陳凱興認為，教會因「守護孩子行動」，成為警方眼中釘，認為今次的事件是對社會服務和宗教的打壓。

惟陳凱興強調，教會沒有以「守護孩子行動」的名義眾籌，「好鄰舍北區教會」戶口收入主要來自教友奉獻以及對無家者服務等眾籌，強調他們多年跟進無家者服務，為30位無家者提供免費住宿，亦有聘請社工處理約70個個案。是次被凍結的戶口屬教會唯一戶口，存款達七位數，陳凱興擔心戶口被凍結，令他們無法交租要終止服務，更無法向同工支付薪金。