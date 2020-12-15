新冠肺炎｜機場警犬Baggio檢測呈陽性　領犬員上周六初步確診

機場警區至今先後有7名警務員確診或初步確診新冠肺炎，包括兩名領犬員。消息指，由於有領犬員中招，與其頻繁接觸的14隻機場警區警犬隊警犬全部需要接受漁護署病毒檢測，至今日取得報告，證實其中一隻名為「Baggio（巴治奧）」的德國牧羊犬的檢測呈陽性，現時交由漁護署接受隔離及跟進。

機場警區有警犬檢測呈陽性。（資料圖片）

機場警區至今累計7名警務員確診或初步確診，包括4名機場特警、2名領犬員及1名巡邏小隊人員。其中，一名於上周六（12日）初步確診的53歲男警署警長，為警犬隊的領犬員。他於上周五（11日）接受檢測，當時身體無感到不適。經初步測試後，上周六得知對新型冠狀病毒呈陽性反應。他於過去14日沒有外遊記錄，在工作期間沒有接觸公眾。

警方表示，等候衞生署進一步評估及建議前，與該名人員可能有緊密接觸的警員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測。漁農自然護理署亦已安排相關狗隻接受病毒檢測。警方已即時派員清潔及消毒該名警務人員的相關工作地方。消息指，14隻機場警區警犬隊警犬接受檢測後，其中一隻由確診領犬員負責的警犬「Baggio」呈初步陽性，交由漁護署接受隔離及跟進。該警犬「Baggio」負責一般爆炸品巡邏及搜索。

翻查資料，本港過去亦多次有狗隻檢測呈陽性，較近期的個案包括於11月23日為一隻居於荃灣的9歲雌性貴婦狗抽取的樣本呈陽性；8月10日漁護署接收一隻居於灣仔的西伯利亞雪橇犬呈陽性。

漁護署曾表示，貓狗並不容易感染2019冠狀病毒病病毒，亦無證據顯示會傳播有關病毒。發言人並提醒畜養寵物人士須經常保持良好衞生習慣，並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。現時沒有證據顯示寵物會因此生病，在任何情況下，絕不應棄養寵物。