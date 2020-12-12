新冠肺炎｜再有一駐機場警區男領犬員初步確診　機場累計6警染疫

一名駐機場警區53歲男警署警長今天（12日）初步確診新冠肺炎，他為警犬隊的領犬員。早前，已有5名駐守機場警區警員確診或初步確診，該名警署警長與他們並沒有緊密接觸。

一名駐機場警區53歲男警署警長今天（12日）初步確診新冠肺炎，機場共有6名警員染疫。（資料圖片／余俊亮攝）

繼早前5名駐守機場警區的警員確診或初步確診新冠肺炎後，另一名與他們沒有緊密接觸的人員亦初步確診。該名53歲男警署警長為警犬隊的領犬員，駐守機場警區。他昨日（11日）接受檢測，當時身體無感到不適。經初步測試後，今日（12日）得知對新型冠狀病毒呈陽性反應。他於過去14日沒有外遊記錄，在工作期間沒有接觸公眾，他最後一日上班日為昨日。

一名駐機場警區53歲男警署警長今天（12日）初步確診新冠肺炎，機場共有6名警員染疫。（資料圖片／余俊亮攝）

警方表示，等候衞生署進一步評估及建議前，與該名人員可能有緊密接觸的警員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測。漁農自然護理署亦已安排相關狗隻接受病毒檢測。警方已即時派員清潔及消毒該名警務人員的相關工作地方。警方會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。

警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警務人員的近日工作記錄和執勤表等資料，安排密切接觸者入檢疫中心接受檢疫。

自本月3日起，連同上述53歲男警長，10天內累計10名警員確診或初步確診。