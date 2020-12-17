石籬邨八旬翁屋內失救亡　妻疑中風伴屍呼救無援　保安登門救一命

本港雙老問題頻現社區，葵涌石籬（二）邨石祥樓發生一宗雙老家庭悲劇，一對相依為命、膝下無兒的年長夫婦，八旬丈夫於單位內疑暈倒後失救離世近兩日，其七旬妻子疑因中風，倒在地上無力求救。大廈保安因派發口罩察覺多日未見夫婦出門，登門了解終揭發事件及救回婆婆一命。

葵涌石籬（二）邨石祥樓發生雙老家庭悲劇。（余睿菁攝）

遲遲未領口罩 保安登門揭婆婆呼救

事發前日（15日）下午5時許，石籬（二）邨石祥樓日前進行派發口罩活動，惟保安發現住在中層一對長者夫婦住戶，遲遲未有出門領取口罩。保安察覺該兩名相熟長者久久未有露面，於是上門了解，惟發現無人應門，再拍門之下聽到單位傳出婆婆微弱的求救，「我跌親呀，行唔到」，保安細問伯伯的情況卻未獲回應，立即報警，消防員到場破門發現伯伯倒臥廳中已斃命，婆婆亦倒在附近，她氣若游絲，動彈不得，救援人員立即將她送往瑪嘉烈醫治。

據了解，倒斃家中的84歲姓李的老翁有心臟病紀錄，被發現時伏屍在客廳位置，懷疑已死去一至兩日，其76歲姓黃妻子疑因中風半身不遂，目前仍然留醫，警方未能為她錄取口供，暫未能確定是李翁意外身亡後，黃婆婆欲上前拯救時中風致動彈不得，欲救無從或有其他肇因，警方正嘗試聯絡他們的親友，以了解兩人的病歷。而警方於現場調查後，未有發現案中任何刑事成份，暫列有人死亡及有人不適案件處理，案件將會由葵青警區雜項調查隊跟進。

鄰居表示，李氏夫婦居住上址已近30年，除多年前見過一名女子曾上門探訪外，再未見有其他親友到來探訪。夫婦鶼鰈情深，近年雖步履蹣跚，平日仍出雙入對自行出入買菜，估計應無安排送飯服務。

區議員派物資吸引長者外出 籲街坊保安員多關注年長鄰居

當區區議員林紹輝表示，受疫情所影響，所有社福機構的探訪長者服務有所限制，而議員辦事處的活動都需要改期。故此，他有與管理公司溝通，希望保安員能協助留意長者情況，若多日未有露面，可上單位查看。

林紹輝續指，近日有惜食機構及其他團體，捐贈食物及毛衣予區內長者。林直言，藉著分批派發物資活動來吸引他們外出，並了解長者近況，及提醒他們注意保暖。他又呼籲街坊，多注意較年長的鄰居。