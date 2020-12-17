雙老悲劇│疫下長者活動減　社工籲鄰居多關心　鼓勵裝平安鐘

葵涌石籬（二）邨石祥樓日前有保安員揭發八旬翁失救、長期病患妻臥地求助無援悲劇。社工提醒，疫情下不少長者減少與外界接觸，鼓勵鄰居多關心長者家庭，長者亦可在家中安裝平安鐘，遇上緊急情況可求助。長者安居協會亦指，近日天氣變冷，建議長者可與親友一起在家中做簡單的伸展運動，增強身體健康。

社工建議家中安裝閉路電視留意長者情況

華員會社會工作主任職系分會主席梁建雄表示，獨居老人或雙老家庭，一般依靠家人致電、送飯或平安鐘服務，但疫情下部分服務可能受影響，導致長者減少與外界接觸，「有咩事都唔知」。梁建雄指，疫情下不少長者的習慣改變，「外出少咗，運動都少咗，身體可能變差」，他鼓勵鄰居多關心長者家庭，親友亦可在家中安裝閉路電視，密切留意長者情況。他又指，目前社署提供緊急臨時宿位，可以較相宜價錢入住40多日老人院，「頂一頂先」，減少悲劇發生。

平安鐘昨日接獲1957人次求助

長者安居協會平安鐘服務，提供24小時緊急求助服務，亦會定時及於特別日子致電關懷問候長者。近日天氣變冷，單單昨日（16日）平安鐘接獲1957人次使用平安鐘求助，當中79人需要送院治理。長者安居協會表示，由於長者需要留在家中抗疫，減少參與社區活動及進出人多地方，加上天氣寒冷，更需關心長者身體及精神健康。

長者安居協會建議，長者親友可定期致電長者互相慰問及聊天，亦可與長者一同訂立日程表，豐富長者的生活，同時可掌握彼此的日常活動；另外，由於留家抗疫，長者的運動量有機會減少，家人及朋友可按長者的身體狀況，與長者一起在家中做簡單的伸展運動;；如長者發現有任何身體不適，應盡快求醫。