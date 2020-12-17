雙老悲劇│石籬邨3日揭3宗屋內暈倒　救人女保安憶婆婆慘況難入眠

葵涌石籬（二）邨石祥樓發生雙老家庭悲劇，八旬翁於單位內倒地失救離世，其七旬妻子疑因中風同樣倒地無力求救，大廈保安因派發口罩發覺多日未見夫婦出門，登門揭發事件並救回婆婆一命。這宗悲劇是石籬邨連續3日第3宗住戶單位暈倒事件，幸另外2宗均及時揭發救回事主。 揭發事件的保安員甜姐及主管蓮姐，今天講述救人經過，直言對雙老問題感心痛及無奈，認為社會上需要有人多些關懷獨居長者及雙老家庭。蓮姐指每逢冬季，均會加倍留意大廈長者的情況，亦會不時主動出擊，「一兩日唔見人就要上去拍門」。

石祥樓座頭保安甜姐憶述事件，日前屋苑進行派發口罩活動，惟甜姐發現住在中層單位的陳氏夫婦逾一周未有出門領取口罩，甜姐於是上門拍門，惟發現無人應門，惟仍堅持繼續拍門，約5分鐘後，聽到單位傳出婆婆微弱的求救，「我跌親呀，行唔到」，再細問伯伯的情況卻未獲回應，甜姐於是通知主管蓮姐，蓮姐立即報警，最後由消防破門，始發現伯伯原來已倒臥廳中斃命，婆婆則中風倒地不能郁動，欲救老伴無從。救援人員立即將婆婆送院救治。

當日揭發事件的保安甜姐（右）及主管蓮姐（左），展示警方頒發的嘉許狀。（余睿菁攝）

對雙老問題感痛心 「社會需要有人去關懷長者」

雖然救回婆婆一命，但兩人亦對雙老長者的情況感到無奈，甜姐直言揭發事件後難以入睡，「成晚都瞓唔到，萬一我當時無去拍門，（婆婆）好陰公呀，又凍」，亦對事件感到心痛。蓮姐認為社會上需要有人多些關懷長者，例如她們任職物管，亦會培訓保安員提高警覺留意獨居長者，特別是較少有親友探望的長者，亦會不時主動出擊，「一兩日唔見人就要上去拍門」。

蓮姐及甜姐均已入職十餘年，蓮姐指一般盡量安排座頭保安長駐其大廈，方便他們辨認住客，亦可關顧長者，有時見到長者街坊出入亦會噓寒問暖，「會話掛住你（長者）想搵你傾吓計，關心吓佢哋，佢哋都會好開心」。

3日揭3宗屋內暈倒事件

蓮姐透露，連同事件石籬邨連續3日發生3宗住戶暈倒事件，周一（14日）石禧樓一名八旬老翁，因醫務社工上門時發現單位無人應門，保安聯絡醫院查詢，亦無老翁入院紀錄，於是報警求助，最後消防破門入屋，發現老翁倒於床上，已出現低溫症症狀及有失禁情況，立即送院治理。另外，昨晚（16日）石怡樓一名58歲男住客，其上司致電大廈保安，指事主未有上班及失聯，保安上門查看，發現單位亮燈但無人應門，同樣報警求助，揭發事主昏迷屋內，幸送院後清醒。