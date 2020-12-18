涉投擲9枚汽油彈襲警察遊樂會　警拘3青年　最細16歲中四生

12月1日凌晨時段，太子界限街警察體育遊樂會停車場遭人投擲9枚汽油彈，現場一度火光熊熊，停車場內一輛警方貨車被波及起火焚毀。 警方今（17日）早上拘捕3名青年男子，年齡介乎16至23歲，他們報稱學生﹑無業及藥房職員，涉嫌縱火，現正被扣留調查，其中一人為中四學生。警方會以縱火罪名起訴3人，案件將於明日早上於西九龍裁判法院提堂。

警方於在旺角一大廈天台搜出一批製作汽油彈原材料，包括電油、泵及空啤酒樽等。（陳浩然攝）

警員檢獲空啤酒樽。（陳浩然攝）

事發在12月1日凌晨約1時13分，警方接獲報案，指3名可疑男子在西洋菜北街近白楊街一邊，向遊樂會投擲汽油彈。消息稱，汽油彈跌入停車場內，1輛貨車起火，大量濃煙冒出，消防趕抵將火救熄。警方經初步調查後，相信遊樂會被3名男子，投擲9個汽油彈。

據了解，警方事後翻看現場一帶的閉路電視影片，相信於1日凌晨1時零7分，3名投擲汽油彈的男子，由大坑東球場小路進入，攀上小山坡向警察體育遊樂會停車場投擲最少9枚汽油彈，其中8枚爆破，一枚未爆，過程僅30秒。其後3人向大埔道方向逃走，車場內一輛屬於政府貨車被燒著焚毀。

西九龍總區重案組總督察陳鈺敏交代案情。（陳浩然攝）

西九龍總區重案組接手調查及經深入調查後，在旺角一大廈天台搜出一批製作汽油彈原材料，鎖定3名疑犯，並於今早分別在大圍、葵涌及尖沙咀拘捕3名分別姓徐、馬及羅，年齡介乎16至23歲男子，他們分別報稱學生﹑無業及藥房職員，涉嫌縱火。據了解，其中一被捕者為中四學生。疑犯現正被扣留調查，警方會以縱火罪名起訴涉案3人，案件於明日早上於西九龍裁判法院提堂。



警方指，縱火屬嚴重罪行，一經定罪最高可判終身監禁，市民切勿以身試法。