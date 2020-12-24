新冠肺炎︱局長稱身份證可查結果　明恩樓居民：人員話check唔到

沙田乙明邨明恩樓上周有數名居民感柒新冠肺炎，部份人源頭不明，政府在17日至21日間設置流動採樣亭，為大廈居民進行檢測。今（24日）清晨5時55分政府發出強制檢測公告，稱由今早6時起，所有出入明恩樓的居民，必須出示上周曾參與政府檢測的結果電話短訊通知或相關證明。不過今日屬寬限期，只會向違規者發口頭警告，並需即時到流動檢測站進行檢測。 民政事務局局長徐英偉表示，臨時發公告稱要檢查檢測證明，是不想未做檢測的居民會趁機離開大廈，增加社區爆發風險，而今次執行強制檢測的目標是做到社區清零。

民政事務局局長徐英偉表示，臨時發公告稱要檢查檢測證明，是不想未做檢測的居民會趁機離開大廈，增加社區爆發風險。（陳蕾蕾攝）

民政事務局局長徐英偉稱，今日沙田民政事務處聯同田心警署、醫療輔助隊、香港房屋協會（房協）及有關部門在沙田乙明邨明恩樓，進行強制檢測公告執法行動，希望達到社區清零效果，「確保所有明恩樓居民都做檢測，冇漏網個案，唔希望社區再有傳播者」。

徐英偉解釋，今晨5時55分才發公告稱，早上6時起要檢查檢測證明，是不想未做檢測的居民會趁機離開大廈，增加社區爆發風險。截至上午8時許，已有400多名居民出示檢測證明，有小部分居民仍未做檢測或未收到檢測證明。上午9時起，政府會派出已退休的公務員上門逐家逐戶登記，如發現住戶未有檢測，則會帶他們到附近的流動採樣亭。

有部份市民曾參與上周的政府強制檢測，惟仍未收到檢測結果，徐英偉稱有關市民只需講出個人資料及交樽日期，工作人員會檢查相關報告。同時，民政事務處將在明恩樓附近設立詢問處，為有需要市民服務，亦會安排長者送飯服務。

政府公告：未能出示檢測結果證明，屬違反強制檢測公告

政府於今（24日 ）清晨5時55分發公告指，由早上6時起，出入沙田明恩樓的居民必須出示根據政府早前發出的強制檢測公告，在2020年12月17日至21日期間，曾參與政府安排的2019冠狀病毒病檢測的檢測結果電話短訊通知或相關證明。

政府亦會派員聯同房協的工作人員到訪明恩樓每個住戶，查驗所有住客是否已經進行檢測。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊通知或相關證明，即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

不過今日屬寬限期，只會向違規者發口頭警告，並容許市民即時到明恩樓附近的流動檢測站進行檢測。而在未有檢測結果前，市民必須留在家中，以減低社區傳播的風險。

居民：依家好似咁亂咁，無所適從

民政事務局局長徐英偉表示沒有收到檢測結果的居民，可以出示身份證號碼及交樽時間便可查出結果，但未有收到檢測結果的乙明邨居民陳先生，對政府突發強制檢測公告高呼：「直頭倉卒啦！驗10次都唔緊要，依家好似咁亂咁，居民無所適從。」現場人員向陳表示「手頭check（查）唔到（檢測結果）」。被問到現實情況與局長說法有出入，陳先生說：「不置評啦，局長有局長嘅講法囉。」

「我梗係有做啦，吐痰做撩喉做。」居民吳先生收到陰性檢測結果，但大廈門外的櫃枱並無要求他出示檢測結果訊息：「徐英偉咁大場龍鳳，我合作，佢唔睇。」他指出入只須登記身份證。

今晨6時明恩樓情況