12港人潛逃│2未成年男不作起訴返港　警：除原有罪責，或加控罪名

12名港人於8月23日涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，其後一直被扣押於深圳鹽田看守所。內地官媒日前指其中10名被告已認罪，深圳市鹽田區人民法院今（30日）早作出宣判，喬映瑜及鄧棨然組織偷渡分別判監2及3年，李宇軒等其餘8人判7個月。至於兩名未成年的被告，即廖子文及黃臨福，因自願認罪不作起訴 ，兩人今早11時由深圳警方移交香港警方。 商業罪案調查科署理總警司鄭麗琪指，兩名男子現時移交港警處理，稍後會向他們作出調查，由於兩男棄保潛逃，除了要面對原有的罪責外，亦有可能被加控其他罪行。鄭麗琪續指，警方將於明早向法院呈交案件，因疫情關係，兩人需要進行14天的強制檢疫隔離，若法庭明日審訊結果為需要繼續羈柙，兩人會在懲教處所接受14天的強制隔離。警方會向法院申請延案14日，完成隔離後再上庭應訊。

2名未成年港人分開乘坐兩輛警方私家車，由深圳灣口岸前往天水圍警署，沿途有鐵馬護送。（鄭子峰攝）

兩名未成年港人抵天水圍警署。（梁鵬威攝）

今早深圳警方於深圳灣口岸將兩名被告移交香港警方，早上11時35分，2名未成年港人分開乘坐兩輛警方私家車，由深圳灣口岸前往天水圍警署，沿途有鐵馬護送，至11時52分，兩人乘坐的車輛駛抵天水圍警署，兩人被黑布蒙頭及反鎖手銬。

商業罪案調查科署理總警司鄭麗琪稱，兩男抵達天水圍警署後，已讓他們致電通知家人。被問及家屬可否見他們，鄭麗琪表示，在不阻礙警方的調查下，家屬有權力要求見被扣查的家人。

兩未成年港人經深圳灣口岸移交。（陳諾希攝）

鄭麗琪交代案件詳情，指警方於今年8月28日接獲內地執法機關通知，稱於8月23日早上在內地水域拘捕12名本港居民，包括11男1女，而該12名港人於本港干犯不同的罪行，罪名包括製造及管有爆炸品、暴動、傷人、縱火、襲警、藏有攻擊性武器、勾結外國和境外勢力危害國家安全罪等。9月23日警方獲內地執法機關通報，12名港人會被依法逮捕，至11月27日，內地公佈該宗案件調查完結，交由深圳鹽田區人民法院進行審理。至12月16日，法院審理完畢，將其中10人起訴。今日，針對兩名未成年的男子的司法程序已完結，並將他們移交本港警方處理。

姓廖的男子牽涉一宗「串謀縱火」，他案發時17歲，現時18歲。案發於去年9月30日，警方收到線報，指於灣仔一住宅大廈內，有人涉嫌管有可製造汽油彈的材料，當日警方於單位內搜出大量可製造汽油彈的物料，案中拘捕5名疑犯，包括姓廖男子。案件在今年6月已於區域法院審理，至8月廖男潛逃，無法出席9月區域法院的應訊而被通緝，案件原於明年1月再上庭審理。

西九龍總區刑事部高級警司曾仲斌指，姓黃疑犯則涉及「企圖縱火」及「藏有攻擊性武器」，案發時16歲，現時17歲。涉及去年10月14日，向旺角警署投擲汽油彈，警方及後在他家中搜出３枚汽油彈，他於翌日被起訴企圖縱火，於九龍城法院應訊，當日被拒擔保，至12月10日再向法庭提出擔保才獲批。至今年4月27日他缺席聆訊，警方當時已有足夠證據控告他「企圖縱火」及「藏有攻擊性武器」。

由於兩人早前缺席本港法庭的應訊，法庭已和他們發出通緝令。鄭麗琪續指，兩男棄保潛逃，違反法庭給他們的保釋條件，除了要面對原有的罪責外，亦有可能被加控其他罪行，包括違反香港法例第221章 《刑事訴訟程序條例》9L條「沒有按照法庭的指定歸押」，一經定罪，則可處任何款額的罰款及監禁12個月。

▼12港人潛逃案控罪▼

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▼家屬較早前出席記者會情況▼

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▼12港人家屬首次見記者情況▼