記者大帽山直擊　除夕凌晨低至-1度　市民穿短袖感受寒風

強烈寒潮襲港，昨日氣溫明顯轉涼，踏入除夕大帽山更跌至0度以下。《香港01》記者於除夕凌晨（31日）3時許，前往大帽山實測氣溫，在車路閘口以溫度計測量現場氣溫，已跌破冰點至-1度；而天文台網頁顯示，凌晨0時至5時，大帽山氣溫一直徘徊在約0度至-1度之間，更一度低至-1.2度。有市民表示，特意上山感受冷風，惟相信不能看到結霜。

大帽山由凌晨0時起氣溫跌破冰點。（天文台網頁）

凌晨4時許，大帽山停車場停泊約20多部車輛，大多數市民在車路閘口前停下，感受跌破冰點的氣溫，部分人則戴了頭燈登山前往大帽山天氣雷達站。一批3男1女的市民駕車到來感受寒冷氣溫，其中屈先生只穿短袖上衣，他形容「真係好凍呀！」，笑言自己將外衣借予同行友人姚先生。原來屈先生及姚先生兩人於2016年亦有到大帽山，當時路面結霜，他們跌至「一仆一碌」。對於今年未有見到結霜，他們並不覺得失望。

另一名從事娛樂事業的市民陳先生表示，特意到大帽山感受寒風，但相信看不到結霜，因為濕度低及風勢大。由於早已預料不能結霜，故他不覺得失望。

記者之後從車路閘口步行約45分鐘至大帽山天氣雷達站，清晨約6時許抵達。現場所見，不少市民已架設相機，準備迎接2020年最後一個日出。

根據天文台，31日凌晨0時至5時之間，最低氣溫一度跌至-1.2度。（天文台網頁）

天文台於昨日下午4時20分已發出寒冷天氣警告，預測本港未來兩三日天氣寒冷。至今日凌晨1時45分發出強烈季候風信號，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。