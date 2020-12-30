寒潮襲港｜大帽山-0.5度　天文台總部氣溫跌穿11度創入冬新低

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強烈寒潮襲港，今日（30日）天氣顯著轉涼，天文台發出寒冷天氣警告。在接近午夜，天文台總部錄得攝氏10.9度，成入冬以來新低，高957米的大帽山跌至0度，在接近凌晨，更出現-0.1度；踏入除夕（31日）凌晨，再跌至-0.2度，至凌晨0時半，降至-0.5度。
天文台預測，明日除早（31日）早上嚴寒，市區最低氣溫約7度，新界再低數度，日間最高氣溫亦僅得約12度，市民緊記注意保暖，多穿禦寒衣物。▼回顧2016年冰封大帽山▼
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近午夜時分，天文台總部錄得攝氏10.9度，成今年入冬以來最低溫，打破本月20日錄得的11.9度紀錄。
12月30日近午夜，各區氣溫持續下降，大帽山氣象站錄得0度。(天文台網頁截圖)
12月31日凌晨0時許，大帽山氣象站錄得-0.2度。(天文台網頁截圖)
12月31日凌晨0時半，大帽山氣象站錄得-0.5度。(天文台網頁截圖)
多區氣溫跌至單位數，當中大帽山低見0度，大老山只有4度，而昂坪亦只有4.5度。參考自動分區天氣預報，明早7時打鼓嶺只有3度，屯門、上水、大埔、沙田等新界地區只有5度，早上嚴寒。
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天文台展望元旦及周六天氣仍然寒冷，天晴及非常乾燥。下周初雲量較多，早上氣溫仍然偏低。天文台又提醒市民應注意保暖；而由於高地風勢頗大，風寒效應明顯，身體感覺的溫度比實際氣溫要低，亦要避免長時間暴露在寒風中。
天文台料隨後數天早上氣溫仍然偏低，另一股冬季季候風會在下周中期抵達廣東沿岸。（天文台網頁截圖）