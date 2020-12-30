寒潮襲港｜大帽山-0.5度　天文台總部氣溫跌穿11度創入冬新低

強烈寒潮襲港，今日（30日）天氣顯著轉涼，天文台發出寒冷天氣警告。在接近午夜，天文台總部錄得攝氏10.9度，成入冬以來新低，高957米的大帽山跌至0度，在接近凌晨，更出現-0.1度；踏入除夕（31日）凌晨，再跌至-0.2度，至凌晨0時半，降至-0.5度。

天文台預測，明日除早（31日）早上嚴寒，市區最低氣溫約7度，新界再低數度，日間最高氣溫亦僅得約12度，市民緊記注意保暖，多穿禦寒衣物。▼回顧2016年冰封大帽山▼