灣仔倫常案｜43歲母情緒失控勒子不遂上吊　留醫3日後不治

本周三（30日）灣仔發生倫常悲劇，石水渠街1號其發大廈一名43歲母親，近月疑因全職照顧3名年幼子女，加上丈夫生意受疫情影響壓力爆煲，於教導其7歲長子功課期間情緒失控，以頸巾企圖勒死兒子不果，其後反鎖於房間內以尼龍繩上吊，子女致電父親求救，趕返家終揭發慘劇。女事主昏迷送院搶救，被證實腦幹死亡，留醫至今（1日）晚6時22分終告不治。

灣仔警區助理指揮官（刑事）署理警司何兆東周三交代案情時指，女事主事發當日在家中教導長子功課期間，突然情緒失控，大叫要將兒子殺死，過程中將以一條絨頸巾掩住長子面部，長子掙扎推開頸巾，惟女事主再以頸巾纏繞長子頸部，長子掙扎約一至兩分鐘成功逃脫。女事主其後將自己反鎖房間，子女見狀擔心並致電上班中的父親。約半小時後，父親回家驚見妻子以尼龍繩掛在碌架床上層吊頸。救護人員將場將女事主送院搶救，惟醫生初步證實她腦幹死亡。警方將案件列作企圖謀殺及自殺案，灣仔警區重案組正調查案件。

涉事姓蘇家庭一家五口，59歲姓蘇男戶主與死者育有3名子女，分別是分別7歲、6歲及5歲的兩子一女，據了解，涉案家中印傭三個月前離職，女事主數月前開始任全職家庭主婦，主力照顧子女。女事主無情神病或情緒病紀錄，蘇家無任何家暴紀錄。消息指，女事主丈夫經營貿易工程公司，近日生意淡薄。