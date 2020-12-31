灣仔倫常案｜鄰居睹3名子女心急求助　社工稱停課或增加家長壓力

灣仔發生一宗母殺子不遂後自殺慘劇。一名43歲姓洪母親昨早（30日）於家中教長子功課時，突然情緒失控，企圖以頸巾勒斃兒子不果，再反鎖房內自縊。今早（31日）記者重返現場了解，有鄰居指，昨晨出門時目睹涉事家庭三個小朋友，他們在門外不斷詢問「救護車到未？」其後，便看見有人為事主進行心外壓。他指涉事家庭搬到上址一年多，一家關係融洽。 有社工表示，疫下家居「困獸鬥」的求助個案顯著增加，許多父母以往未必擔任照顧子女的家庭角色，而涉事女事主除面對經濟問題，同時需適應身份上的轉變。另外，停課及在家教學或增加家長的照顧壓力，而在多個因素積壓下，事主或一時衝動釀慘劇。

灣仔石水渠街1號一單位，一名43歲女子在教7歲子功課期間情緒失控，以頸巾掩面及勒頸，企圖令兒子窒息，其後反鎖房間以尼龍繩上吊身亡。（黃廸雯攝）

社工：父母難適應角色轉變

華員會社會工作主任職系分會主席梁建雄表示，女事主除了面對經濟壓力，亦同時面對多重的身份角色轉變，多個因素影響下或造成壓力爆煲。他表示，照顧小朋友的工作原本並非事主主力，以往亦未必有長期照顧小朋友的經驗，或難以適應身份上的轉變，多種因素積壓下，或因一時衝動釀慘劇。他指事件中的幼童或會出現自責等情況，需要長時復原情緒，建議如有需要應向專業人士求助，讓子女了解母親的選擇並非他們的責任。

疫下家居「困獸鬥」的求助個案顯著增加

梁建雄表示，疫下家居「困獸鬥」的求助個案顯著增加，許多父母以往未必擔任照顧子女的家庭角色，突然面對停課﹑在家教學等問題，需要長時間照顧子女，加上社會經濟氛圍欠佳，造成多重壓力。他指，疫情亦大大影響社會服務供應鏈，不少社區保姆因應疫情有所顧慮，人手供應不足，家居「困獸鬥」成為困局難以解決。

他提醒當發現身邊人情緒波動較大﹑出現憂鬱等情況時，應向專業人士尋找協助，勿將入院接受協作視作負面標籤，指入院只是「將時間停左佢，休息吓！」

昨早11時許，灣仔石水渠街其發大廈發生位置，43歲洪母親在家中教導長子功課時，突然失控企圖以頸巾勒死兒子不果，其後再於房內反鎖上吊，丈夫接獲子女求助後，立即返回住所，惟女事主已呼吸、脈搏均已停頓。涉事家庭為育有3名子女，分別7歲、6歲及5歲的兩子一女，而家中印傭三個月前離職，女事主數月前轉任全職家庭主婦，據悉女事主的丈夫因應疫情，近日生意淡薄，一家五口面臨經濟困境。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288