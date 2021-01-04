上水新運路單車漢捱撞｜去年首三季單車意外急增五成　共14人喪命

上水新運路花園對開「T」字路口發生涉及單車交通意外，昨（3日）晚一名34歲姓黃男子踏單車途經上址，被一輛私家車撞倒。涉事車cam片段網上瘋傳，更揭露女司機事發後沒有停車，幸一名鐵騎士窮追近200米將其截停，該女司機更反駁：「關我咩事呀？！」 根據運輸署數字，去年首三季有1,813宗涉及單車的意外，及1,744名騎單車人士傷亡，兩項數字較去年同期增加約五成。

↓↓上水撞飛單車漢 Benz女司機：關我咩事呀↓↓

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大埔汀角路及吐露港成黑點

運輸署指出，去年首三季1,813宗單車意外中，八成與失控及不小心駕駛有關；在非行車道路如單車徑及空地意外由去年同期615宗上升至1,012宗，增幅近六成半。較多單車路意外為大埔汀角路及大埔吐露港公路，分別有78宗及71宗，而較多行車路意外為元朗南生圍路及荃灣荃錦公路，分別有21宗及15宗。

12宗奪命意外非單車徑發生

警方指出，去年首三季有13名騎單車人士及1名行人意外死亡，當中2宗發生在單車徑，其餘12宗發生在非單車徑，八成因頭部重傷身亡；13名死者中，只有4人有佩戴頭盔，他們分別與中型貨車、旅遊巴士、的士相撞及撞欄「自炒」。

警方又指，274宗致命及嚴重意外中，僅12%即32人意外中有戴頭盔，即88%無頭盔；八成人意外時獨自踏單車；271宗即九成為休閑娛樂或代步性質，其餘3宗為送外賣車手；馬路、村路或行人路意外有180宗，單車徑有94宗；近六成於傷亡者居住的地區發生；亦有160宗即六成意外為「自炒」，當中六成發生在平直路，反映傷者自以為熟路而掉以輕心，建議量力而為。

醫療輔助隊：去年10月急救800宗增三倍

醫療輔助隊高級行動及訓練主任陳玉華表示，醫療輔助隊於2002年成立急救單車隊，於主要單車徑巡邏及提供急救服務，去年首三季共處理1,778名傷者，年齡介乎5至75歲，其中去年10月份處理超過800宗，較以往每月平均約200宗計上升三倍。

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