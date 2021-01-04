上水單車漢捱車撞飛情況穩定　街坊斥不顧而去Benz女司機「離譜」

上水中心新運路花園對開「T」字路口，昨（3日）晚發生涉及單車交通意外，記者到事發現場視察，發現路段單車用者絡繹不絕，大多遵守交通規則，行人過路線綠燈方過路。有單車使用者稱間中見人乘行車交通燈紅燈之機「偷雞」過路，惟可能漏眼出錯而肇事，強調行人過路線綠燈才過路就萬無一失。 對於涉事Benz女司機撞飛單車漢後一度離開，稱如廁後才折返現場，上水街坊直斥司機「真係好離譜！爭幾分鐘就係一條生命，人哋追你截停你都話唔關你事，睇到好憤怒直頭。」意外中被撞飛的33歲單車漢目前情況穩定。

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上水新運路智昌路交界昨（3日）晚發生交通意外，33歲姓黃單車漢騎車至交界位時，被一輛行駛中的平治私家車撞飛。平治63歲姓楊女司機未有即時停下，繼續行駛至上水港鐵站對開，稱如廁後才折返現場。單車漢頭、腳受傷，目前情況穩定。

對於涉事Benz女司機撞飛單車漢後一度離開，稱如廁後才截返現場，上水街坊李先生直斥司機「真係好離譜！爭幾分鐘就係一條生命，人哋追你截停你都話唔關你事，睇到好憤怒直頭。」他間中見人乘行車交通燈紅燈之機「偷雞」過路，惟新運路除了直去往上水港鐵站的交通燈外，亦有右轉入智昌路的燈口。如果單車使用者看行車交通燈過路，可能誤判其中一線私家車停下，以為可以過路，而忽視綠燈直行的私家車，因而發生事故，強調單車使用者看行人過路線綠燈才過路就萬無一失。

記者到事發現場視察，發現路段單車用者絡繹不絕，大多遵守交通規則，行人過路線綠燈方過路。單車使用者廖先生不約而同指，「睇（私家）車（燈號）就有一定危險，睇（行人過路線）燈轉綠燈過，一定兩邊（行車線）停定俾你有足夠時間過。」他直言如果行人過路線綠燈而行人不多，都會直接踩單車過路：「如果無乜人，安全情況下我會踩過去，如果人多我都唔好意思啦，嚇親啲小朋友或者老人家，始終唔係咁好。」

↓↓車禍片段↓↓

意外一刻的車cam片段，昨晚在網上瘋傳，除捕捉到單車漢被涉事平治「撞到飛起」的驚險一刻外，更揭露女司機沒有停車，直路駛走，幸1名鐵騎士尾隨追截，瘋狂響號窮追近200米，幾經辛苦才將其截停。詎料該女司機反駁：「關我咩事呀？！佢（單車漢）衝紅燈喎！」惹來追截的鐵騎士及網民一面倒撻伐。

途至距離案發現場近200米外，港鐵上水站對開時，鐵騎士終成功將該車截獲，並炮轟終於肯停車的女司機：「妳撞到人呀！」豈料對方振振有詞反駁：「關我咩事呀？！佢（單車漢）衝紅燈喎！」鐵騎士忍不住「爆粗」大罵：「妳撞到人呀！佢（單車漢）衝紅燈你都要停低㗎！」片段雖未有拍到2人，但清晰錄低2人對話。事後亦有人拍照存證，可見該車為1輛平治私家車。