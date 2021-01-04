屯門山景邨天降鈔票　街坊目睹唔敢執　婆婆助撿「紅衫魚」

屯門山景邨發生天降鈔票事件，據悉，下午1時許，數十張鈔票從景業樓一單位窗口撒落，總值逾千元。街坊何先生稱當時鈔票「滿天飛」，有不同掉面額，掉在簷篷位置，其後有人在管理員的協助下，將鈔票撿走，其間相信無人報案，警員無到場調查，他稱自己「冇諗過執（拾遺），一陣報警咪麻煩」。 其中一張100元鈔票（俗稱「紅衫魚」）掉在4樓一單位玻璃窗位置，住戶黃婆婆被通知後，即時返回房間，將鈔票撿起交還保安員，黃婆婆笑稱，「唔好（執），好多人睇到！」

警方表示，人員留意到網上有關上述事件的帖文後，派員到山景邨景業樓了解事件，初步相信一名男童趁家人不為意時，玩耍期間將錢幣撒下，其後父親在保安員的協助下取回拾獲的金錢，合共約5,000元，案件列作雜項處理。

2018年12月15日，黃名「幣少爺」的25歲黃鉦傑與其他不知名人士，無合法權限或解釋下，將兩部車輛停泊於深水埗福華街與桂林街交界或附近位置，在黃金商場對開的天台撒鈔票，並進行拍攝，吸引逾百人圍觀及拾錢，造成公眾地方及交通阻塞。他2019年7月19日在西九龍法院承認一項在公眾地方犯的妨擾罪，被判囚10日，緩刑一年。

2014年12月24日，一輛押運中國銀行逾億員鈔票的解款車，在灣仔告示打道近史釗域道天橋位置時，側門打開，跌出3個錢箱，逾3,000萬元現金漫天飛揚，有途人及駕駛人士拾遺不報，涉及約1,523萬元，警方調查後，檢控多人，有人被判監五個月，但失款未能全部尋回。