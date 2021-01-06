國安法│鍾庭耀協助調查　警搜香港民意研究所辦公室

警方國安處今晨突上門拘捕至少52名民主派人士，據部分被捕人士Facebook專頁指，拘捕行動與去年「35+民主派初選」有關，部分人涉嫌違反國安法「顛覆國家政權罪」。據悉，民意研究所行政總裁鍾庭耀今（6日）早有協助調查，暫未有被拘捕。 另外，今早9時許有探員帶備多個藍色膠箱進入香港民意研究所位於黃竹坑的辦公室搜證，現場所見，探員不斷在辦公室內走動，拒絕職員入內，有部分懷疑被要求協助調查的職員需登記資料後才可進入辦公室。

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香港民意研究所去年受委託協助「35+民主派初選」進行民間投票。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華接受《香港01》訪問時指，他今晨收到警方電話，並詢問他的住址，以及要求他協助警方調查，惟對方未有透露涉及什麼案件。鍾劍華估計與「35+民主派初選」有關，並已預約明天10時到警察總部協助調查。對於「35+民主派初選」有約60萬人參與投票，鍾劍華表示，所有投資人的個人資料，已經完全銷毀，「完全係硬件上都銷毀，存儲硬碟壓爛哂架啦」。鍾劍華表示，所有曾經參與初選投票的市民無須憂慮。

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截至今早8時半，警方一共拘捕52人，消息指，被捕者包括戴耀廷、梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲、范國威、楊岳橋、趙家賢、何啟明、施德來、郭家麒、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、朱凱廸、岑敖暉、馮達浚、徐子見、呂智恆 、安德里、劉凱文等。事後被捕人的個人Facebook亦交代有關詳情。

被捕人Facebook交代被捕詳情：