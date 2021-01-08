國安法｜53被捕泛民獲准保釋　戴耀廷：信港人用自己方法逆風而行

民主派人士去年提出「民主派35+公民投票」（初選） 計劃，期望在2020年的立法會選舉中贏取過半數議席，而初選有約60萬市民參與投票。事隔半年，警務處國家安全處引用《港區國安法》第22條，指控去年7月組織或參與民主派「35+初選」的53人涉嫌「顛覆國家政權」，包括初選發起人戴耀廷。 52名被捕人士被扣查近40小時後獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。至於已獲准保釋候查的區諾軒以繼續接受隔離檢疫，並於1月下旬要向警方報到。 初選發起人戴耀廷獲准保釋後，在馬鞍山警署門外說道：「香港已進入一個寒冬，吹緊嘅風又猛又凍。相信好多香港人用自己方法逆風而行。」其後未有回應記者提問，便乘車離開。

戴耀廷獲准保釋離開警署，直言「香港進入寒冬」。（羅君豪攝）

港大前法律系副教授戴耀廷於2013年在報章撰文，首次提出「佔領中環」爭取真普選的計劃，掀起香港回歸以來最大型的民主運動。此後，戴耀廷為爭取民主，不斷提出多個方案，如2016年立法會選舉的「雷動計劃」、2017年區議會會選舉的「風雲計劃」，以及去年的「民主派35+公民投票」（初選） 計劃。直到港區國安法在香港實施，戴耀廷則轉而提出「拉撒路計劃」，探討香港未來藍圖，寓意對香港重生的盼望。

戴耀廷因佔領運動入獄、被港大解僱，而他提出的政治主張不時被官媒及建制派批評，即使在泛民或本土派中，他的主張亦不時惹來非議。但過去多年，香港局勢變化不斷，他可算是處於政治漩渦的中心。前日（6日）警方國安處人員指控戴耀廷推動「民主派35+公民投票」（初選） 計劃，涉嫌「顛覆國家政權」，並將其拘捕。戴耀廷被拘查至昨日（7日）晚上11時許才獲保釋。

戴耀廷離開馬鞍山警署，門外已有數十名記者及攝影師守候。戴耀廷在警署門外時表示：「香港已進入一個寒冬，吹緊嘅風又猛又凍。但我相信好多香港人用自己方法逆風而行。」他未有回應在場記者提問，只說道：「我唔答喇」，語畢即登上私家車離開。

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被捕人士陸續保釋 但被沒收旅遊證件

53名被捕人士除檢疫中的區諾軒、美籍人權律師關尚義前日（6日）獲准保釋，民主黨前主席胡志偉因違反保釋條件，由警車直接柙送至西九龍裁判法院，其餘50人均被通宵扣查，他們被扣查近40小時後陸續獲准保釋外出，警方暫不檢控，但沒收眾人的旅遊證件。消息指，警方亦拘捕現收押於「荔枝角收押所」的人民力量副主席譚得志（快必），以及前香港眾志秘書長黃之鋒。