拳王「掠火」憶車禍經過　斷腳停工重上擂台無期：宜家淨係諗生活

前港隊泰拳代表、外號「掠火」的拳王陳俊賢，本周四（7日）於天水圍駕電單車遇車禍，右小腿骨斷裂。他接受《香港01》電話訪問時，憶述事發時被對面線一輛的士右轉時撞及，質疑對方未有讓車釀成意外，坦言會追究賠償。陳俊賢又指腿部傷勢最少需要半年方可進行輕微運動，重踏擂台的夢想更遙遙無期，「淨係諗點繼續生活，我都係一家之主，都要維持生計」。

陳俊賢本周四（7日）於天水圍駕電單車遇車禍，右小腿骨斷裂。（讀者提供）

陳俊賢為三屆香港金腰帶拳王，曾代表港隊出戰不同賽事，更為港隊取得東亞泰拳錦標賽2018金牌。他接受《香港01》訪問指，意外後右腳兩條小腿骨均斷裂，「差啲就岔出嚟」，醫生昨晚為他拆走石膏及加裝支架固定，待下周再進行手術鑲螺絲或鋼板，預計需要3至4個月方可以落地行，如進度良好半年後可以慢跑等輕微運動。

醫生昨晚為陳拆走石膏及加裝支架固定，下周再進行手術。（陳俊賢Facebook截圖）

質疑的士未讓車釀意外

憶述意外經過，陳俊賢指因疫情下自己開設的拳館關閉，近期他及不少教練均轉以「外賣」形式，即上門一對一授課維持生計。事發當晚他剛結束課堂，駕電單車由屯門返回天水圍寓所，沿天耀路駛至天河路交界時，陳指當時對面線一輛的士右轉入天河路，「架的士好快，我一望過去已經喺我隔離」，他反應不及已被撞向腿部，倒地後已感覺右腳無力，「已經知死喇，斷咗隻腳」。陳指當時的士司機下車仍稱「我嗰邊綠燈喎」，陳指當時兩線均亮綠燈，惟對方轉右需於「讓路」線前等待，「見到無理由唔收車」。陳俊賢指於事後有不少熱心途人上前幫助他及報警，他過程中至送院亦意識清醒。

停工兼復出參賽無期：淨係諗點繼續生活

陳俊賢續稱，於疫情下健身及拳擊行業「本身已好慘」，本來自己因改為上門授課，平均每日有3至4節課，收入尚算穩定，惟今次意外令他頓失收入復工無期，10歲的兒子也要由太太照顧，坦言會追討賠償，重上擂台的夢想亦遙遙無期。陳俊賢表示，自己參加拳擊賽事已有15年，兩年前因腳跟傷患需要休息，這段時間一直操練，希望於疫情後重新參賽，「希望畀學生睇到，師傅仲係會身體力行參賽」，惟再因車禍受重傷，「宜家真係無諗，淨係諗點繼續生活，我都係一家之主，都要維持生計」，未來能否重上擂台則需要視乎康復情況。