青衣救護站傳爆疫增兩確診　消息﹕儲物櫃相連疑環境污染

青衣救護站傳爆疫出現「救護群組」。繼上周五（8日）一名救護員確診新冠肺炎後，消息指昨日（10日）再有兩名救護員檢測結果呈陽性，至今累計三人染疫。消息指，消防處昨日起關閉青衣救護站，為期14日，全站共約41人均需接受檢疫。新確診的兩人與首名確診者並無密切接觸，並非同一車更，僅在工作上簡單交接，惟其中一人與首名確診者的儲物櫃相鄰，且共用同一更衣室，未知是否環境污染而導致染疫。消息又批評，處方知悉有人確診後，未有即時公布，令站內人員疏於防備，更可能影響親友，據悉，新確診者有家人感身體不適。

消息指，青衣救護站昨日再有兩名救護員的檢測結果呈陽性。（陳永武攝）

衞生署衞生防護中心前日公布，一名33歲確診男子（#9206）於1月4日發病，同日曾赴馬鞍山救護站及荃灣救護站，再分別於1月6日及1月7日，到過青衣南消防局及青衣救護站。該男子居於堅尼地城明珠閣，為源頭不明個案。消防處昨日證實一名駐守青衣救護站的救護人員1月8日（上周五）確診新冠肺炎，他最後的工作時間為1月7日，在青衣救護站當值夜班工作。

消息指，該名救護員因喉嚨痛遂接受檢疫，並於8日確診。其確診的消息當日已在同僚間流傳，惟消防處未有對內公布，衞生署亦無通報。部分人員擔心受到感染，分別在8日及10日自行前往檢測，結果10日再傳出有兩名救護員的檢測結果呈陽性。消息續稱，救護站爆疫後，處方終宣布青衣救護站由1月10日起停止服務14天，全站合共約41人，包括37名救護員、1名救護主任、1名高級救護主任、廚師及工人等，全部需要接受檢測。若結果為陰性的密切接觸者須到檢疫中心隔離；非密切接觸者則須在家工作。

據了解，新確診的兩人於同一車更工作，惟與首名確診者不是同一更份，只會在工作上有簡單交接。不過，其中一人與首名確診者共用同一公共空間，包括更衣室、相連儲物櫃等等，質疑是環境污染而播疫。

消息又指，第一人證實確診並通報上級後，處方一直未有對內公布事件，對此大感不滿，認為會令救護站人員疏於防範。現時救護站人心惶惶，擔心染疫會影響親友，據悉新確診者有家人身體感不適。目前部分人員回家等待衞生署通知，將會與家人一同前往檢疫中心；部分人員則不敢回家，擔心會累及家人。

由於救護員工作，或須前往其他救護站進行「頂更」任務，或到就近救護站進行消毒程序。故駐守其他救護站的救護員，亦有機會在爆疫期間到訪過青衣救護站。另有消息向《香港01》透露局方的應對方案：如其他站的救護員曾到青衣站頂更，但期間沒有下車，不用進行隔離檢疫；但如曾落車使用青衣救護站內的設施，即需要進行病毒檢測及在家工作，直至獲得陰性檢測結果始能恢復正常上班。

《香港01》已就事件向消防處查詢。