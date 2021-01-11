新冠肺炎｜傳青衣救護站再多兩人染疫　全局須檢疫隔離

本港新冠肺炎疫情持續，消防處昨日（10日）公布，一名駐守青衣救護站的救護人員確診。據了解，管理層正安排本月2至10日曾在青衣救護站工作人員要接受檢疫隔離，其他分局人員曾在指定日子到該救護站工作人員同樣要接受檢疫。 《香港01》正向消防處查詢，如消息屬實，即青衣救護站至少3名救護員染疫。

青衣救護站爆疫，疑有環境污染。（資料圖片）

據了解，青衣救護站再有兩名救護員感染新冠肺炎，二人與已證屬確診的救護員（#9206）屬不同更分，懷疑救護站內有環境污染，造成傳播。

據知，管理層與護生防護中心意見商討後，會安排本月2日至10日曾在青衣救護站工作人員接受14日檢疫隔離，其他與青衣救護站有密切接觸、曾進入站內下車工作、曾在站內除下口罩、使用更衣室或洗澡的人員亦要檢疫，消息指當中包括青山灣救護站部份人員。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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據悉，管理層亦安排其他救護站人員，如在指定日子內曾到過青衣救護站進行消毒人員，要接受病毒檢測，並即日起須在家工作，直至有陰性結果報告。

消防處較早前確認，一名駐守青衣救護站的救護人員，於今年1月8日確診新冠肺炎。他於去年12月21日及26日，共處理三名確診患者，過程中有穿着合適的個人防護裝備。他在當值期間，亦曾到青衣救護站、馬鞍山救護站、荃灣救護站，以及青衣南消防局。他最後的工作時間為1月7日，在青衣救護站當值夜班工作。