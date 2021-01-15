新冠肺炎．1.15｜廟街疫區20大廈強檢　衞生署相隔11年再發隔離令

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（15日）公布新增38宗確診個案，累計9,453人確診，新個案中，有14宗無源頭。另外，初步確診有40多宗，出現回升。 油麻地再有樓宇有確診個案，碧街15至27A多兩單位有住客確診，需列入強制檢測名單；而柴灣峰華邨曉峰樓亦有2個不同單位有人確診需要強制檢測。至於中九龍幹線地盤群組則多4人確診。 據悉，政府有意再採購第四款疫苗，該款疫苗為美國生物科技公司諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）的疫苗。

確診餐廳｜11間食肆 西環讚記廚房東薈城一本日式蛋包飯上榜

【23:30】新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（15日）公布新增38宗確診個案。衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增11間餐廳有患者足迹。

根據最新資料，一名住在「廟街疫區」新填地街26號唐樓的女病人，除了曾到訪佐敦百誠大廈的大家樂外，亦曾訪麗港城、旺角富運商業中心。另外，一名住在觀塘安泰邨的女病人，亦曾去過南丫島大園村餐廳Lamma Grill。

有確診者曾到訪南丫島的「Lamma Grill」餐廳。（Lamma Grill FACEBOOK圖片）

強制檢測大廈｜廟街疫區20大廈爆疫 居民3日內須檢測（附名單）

【23:00】食物及衞生局公布強制檢測大廈名單，列入佐敦／油麻地「廟街疫區」有20幢樓宇，均在過去14日有一個單位出現一宗或以上的確診個案。局方指，政府留意到油麻地及佐敦一帶，近日在短時間內出現多宗確診個案，當區舊式樓宇較多，居住環境較擠迫，社區感染風險可能較高，為了盡快切斷當區的傳播鏈，政府決定在指定區域（即東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街、南至佐敦道）進行更進一步的『須檢必檢』行動。

任何在本月2日至1月15日期間曾身處超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於1月18日或之前接受檢測。

衞生署向新填地街唐樓發隔離令 2009年豬流感封酒店後首次

【22:01】「廟街疫區」疫情嚴重，新填地街20、22、24及26號的雙號唐樓疫情尤甚。衞生署晚上公布，署長今日根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）第25條賦予的權力，向九龍油麻地新填地街20、22、24及26號發出隔離令，以便進行接觸者追蹤工作，防止2019冠狀病毒病在大廈及社區擴散，以保障整體社會的健康。隔離令有效至1月28日晚上11時59分。

署方指由於近日出現多宗與上述處所相關的2019冠狀病毒病個案，而該處所內有多個「劏房」，亦沒有住客名單，使衞生署衞生防護中心的追蹤接觸者工作出現困難，衞生署署長遂發出隔離令，以便識別可能遺漏的個別住戶，盡快安排他們入住檢疫中心。隔離令要求除衞生主任外的任何人不得在未獲衞生主任根據該《規例》第31條給予的書面准許下進入或離開受隔離的地方，或將任何物品帶進或帶離受隔離的地方。

翻查資料，當局對上一次對處所或大廈發出隔離令已是2009年5月1日，當時因應人類豬流感而向灣仔維景酒店發出隔離令，要求酒店的員工和住客不可離開。即今次是相隔逾11年後，首次再向處所發出隔離令。

新冠肺炎｜教育人員專業操守議會選舉押後 現屆成員任期延長一年

【20:19】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，教育局今日（15日）宣布，原定於今年1月開始進行的第14屆教育人員專業操守議會選舉活動將會押後，所有現屆成員的任期將延長一年至2022年4月30日。教育局常任秘書長今日已與議會成員會面就此溝通，並會繼續與議會保持緊密聯繫。

教育局發言人指，由於學校停止面授課堂，職員此時須應對學校教育的新常態，同時亦須聚焦處理與疫情相關的學生支援和學校行政工作，因此有關選舉的提名、宣傳、投票等工作難以如期進行，選舉須押後。

廟街疫區｜近兩周區內26樓宇有居民中招 料住戶須強檢（附表）

【20:02】「廟街疫區」持續爆疫，政府首度推出小區強制檢測，食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）宣布，由於該區域有患者居住的大廈環境擠迫，衛生不理想，社區感染風險較高，決定在東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街、南至佐敦道一帶，進行小區強制檢測，涉及約20幢樓宇。

記者翻查衞生防護中心資料，近兩周「廟街疫區」內有26幢大廈有居民染疫，除了新填地街26號唐樓錄得18宗外，廣東道577號也已有7宗。

檢疫令適用於爆疫的廟街疫區小區，一有居民確診，全幢需檢疫。（香港01製圖）

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

廟街疫區｜有舊樓糞渠亂駁開放式水斗 倡修例規管用密封式設計

【19:55】新冠肺炎疫情持續，油尖旺區不斷爆疫，陸續揭發出舊樓的喉管的問題，而爆疫的新填地街20至26號雙號門牌唐樓，亦使用開放式水斗接收大廈廢水。



香港廁所協會副主席熊志權指，開放式的水斗是很常見的舊式設計，但不少大廈已改用密封式設計。他又指，由於水斗是開放式，當水排進水斗時便會水花四濺，若大廈爆發疫情，使用開放式的水斗，或令病毒經空氣從住戶窗口散播。



測量師學會建築政策小組主席何鉅業甚至指，曾見過有單位將廁所的污水管接駁到水斗，相信有關單位是劏房。他認為長遠而言，值得立法規管使用密封式設計。

不少舊樓使用開放式「水斗」，收集大廈的污水至去水管。（資料圖片/梁鵬威攝）

石蔭邨仁石樓喉管長蕨類 「樹博士」詹志勇：風吹種子到滲漏喉管

【19:49】葵涌石蔭邨仁石樓疑爆垂直傳播。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日（14日）視察仁石樓後表示，有單位的外牆喉管接駁位「生草」，懷疑有滲漏問題。有蕨類專家看過有關喉管的圖片後指，喉管上生長的為「腎蕨」，在本港不少公園亦十分常見。依其茂盛程度，估計已生長至少半年。

石蔭邨仁石樓17樓09號室的外牆喉管「生草」。（香港大學醫學院微生物學系名譽助理教授龍振邦提供）

石蔭邨仁石樓17樓09號室的外牆喉管「生草」。（羅君豪攝）

廟街疫區｜疫情通告僅用中英文 少數族裔稱難明 近半人難知疫情

【19:38】油麻地新填地街20至26號門牌唐樓連日來多人染疫，政府今日宣布在佐敦及油麻地實施地區檢測。不過有區內少數族裔指，過往有關疫情的官方資訊不流通，大多以中文或英文發布，南亞裔人士並不理解內容。



有區議員促政府加強與少數族裔溝通，例如印製尼泊爾語等通告，令街坊得悉強制檢測新措施，亦建議在區內增設檢測站疏導人流。

多名泛民油尖旺區議會見傳媒，交代區內疫情。（胡家欣攝）

強制檢測大廈｜碧街15至27A上榜 喉管疑生草 地產指單位多劏房

【19:11】衞生署今日（15日)公布再多兩幢大廈列強制檢測名單，其中碧街15至27A樓宇，之前有一個單位兩住戶確診，今日再新增兩個單位各有一人確診，三個涉事單位屬不同號數。有居民表示，未有留意新聞，不知道大廈有確診個案，亦未有收到任何通知需要做強制檢測，但因為育有兩兒子，故出入都感到擔心。記者現場視察，發現多處外牆有草生長，當中有疑是由喉管長出，未知是否有爆裂滲漏。

▼碧街15至27A唐樓須強制檢測▼

+ 4 + 4 + 4

新冠疫苗｜梁栢賢：設18至20個疫苗接種中心 未必覆蓋離島

【19:09】政府計劃於下月啟用疫苗接種中心，為市民接種BioNTech及復星的mRNA疫苗，料為期半年。疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫院管理局前行政總裁梁栢賢表示，政府正物色場地，希望設立到18至20間中心，惟離島較為偏遠，未必能夠支援得到，離島居民或需等待其他疫苗抵港。他指，政府現時正招募有意承辦的醫療機構，評審標準中最主要的一項，是這些機構有無能力提供長期服務。

梁栢賢是醫院管理局前行政總裁，現時是新冠疫苗接種計劃專責工作小組成員。 （資料圖片／李澤彤攝）

科興疫苗保護率低可轉購國藥？ 藥劑師：國藥仍未公布完整報告

【19:05】政府現時向三間藥廠訂購新冠肺炎疫苗，其中原本預計最先抵港的科興疫苗，其保護率僅有50.38%，亦未公布完整數據，近日有人提出港府可以改為採購使用同一種疫苗技術的國藥疫苗。雖然國藥在上月底曾公布，其疫苗第三期臨床測試的有效率為79%。但據了解，國藥至今仍未公布該測試的完整數據報告。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，政府購入國藥疫苗前，必須先取得該疫苗於臨床試驗的安全性及有效性數據。

新冠肺炎｜港或購美Novavax疫苗 首兩期臨床測試指抗原高達6倍

【18:58】政府有意再採購第四款疫苗。據悉，該款疫苗為美國生物科技公司諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）的疫苗。屬於疫苗專家組的中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，Novavax正進行第三期臨床測試，並已快完成。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明也相信，政府會傾向買Novavax，因為該疫苗是重組蛋白，與另外三隻的技術不同，符合採購疫苗政策的準則。

天氣凍來貨變少 蔬菜漲價菜芯貴近3成 有款貴菜每斤賣80元

【18:21】近日天氣寒冷，新界有菜園甚至出現植物結霜的情況，令蔬菜的來貨數量變小，價格亦於近日出現上升趨勢。記者今日（15日）到九龍城街市視察，發現眾多蔬菜中，以菜芯的升幅最大，由每斤15元升至20元，而打邊爐最常見的豆杯，每斤價格則由60元至80元不等。

【17:55】房屋署表示，昨晚（14日）得悉一名於碩門邨瑞碩樓工作的外判兼職清潔工確診，現正於亞洲博覽館社區治療設施接受治療。涉事清潔工居住於碩門邨喜碩樓，負責瑞碩樓的兼職夜更清潔工作，而最近一次上班日期為1月11日。他並無外遊記錄，於工作時有佩戴口罩，並遵守防疫措施，於上班期間亦一直有進行體溫探測，體溫正常。

建造業議會7000萬元推培訓計劃 合資格工友每月津貼最多1.3萬元

【17:11】 新冠肺炎疫情持續，對多個行業構成影響。建造業議會宣布為配合2020-21年度《財政預算案》針對失業勞工的紓困措施，撥款港幣7000萬元，透過轄下的香港建造學院推出「建造業議會紓困基金－註冊工人多技能培訓項目」，協助受疫情影響而就業不足或短期失業的註冊建造業工人。

廟街疫區｜確診大廈將強制檢測 區議員指未及時檢測現屬亡羊補牢

【17:05】港府今天（15日）宣布，要求彌敦道、佐敦道、渡船街和甘肅街一帶，只要有一宗或以上個案的樓宇，全部居民均須強制檢測。當區區議員表示，擴大檢測範圍固然是好，形容為亡羊補牢。他指，局方往往未有讓他們得悉有關資訊，而且區內情況複雜，局方未必了解清楚，促加強溝通。

廟街疫區｜疫情通告僅用中英文 少數族裔稱難明 近半人難知疫情

有區內少數族裔指，過往有關疫情的官方資訊不流通，大多以中文或英文發布，南亞裔人士並不理解內容。有議員促政府加強與少數族裔溝通，例如印製尼泊爾語等通告，令街坊得悉強制檢測新措施，亦建議在區內增設檢測站疏導人流。

【16:48】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報62宗個案，有53名病人康復出院。目前尚有539名確診病人留醫，當中有41人情況危殆，31人情況嚴重，其餘病人情況穩定。負壓病床數目是1,224張，使用率57%；負壓病房數目是678間，使用率70%。

新冠肺炎｜增38個案 廟街疫區爆疫 張竹君問記者：你建議應點做

新冠肺炎｜增3輸入個案2宗無病徵 印尼女子抵港19日才確診

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增38宗確診，患者年齡由6個月至75歲，涉21男17女，累計個案增至9,453宗。新確診個案中，有3宗輸入個案，35宗為本地感染個案，無源頭個案佔14宗，21宗則屬有關連，包括4宗屬中九龍幹線地盤群組。另有逾40宗初步確診個案。

新冠肺炎｜增38個案 柴灣曉峰樓、油麻地碧街15至27A須強檢

張續指，碧街15至27A樓宇，之前有一個單位2住戶確診，今日多2個單位各有一人確診，三個涉事單位屬不同號數。柴灣峰華邨曉峰樓亦有兩個同座號單位有人確診，兩大廈都需列入強制檢測名單。

對於仁石樓有兩個需要隔離的09單位，未獲安排檢疫。張竹君指，相關人員以為單位無人住，會按名單去拍門，當時以為該單位空置。找到相關居民後，已陸續安排去檢疫中心。

▼碧街15至27A唐樓須強制檢測▼

+ 4 + 4 + 4

新冠肺炎｜政府公布油麻地佐敦20處強檢地方 官涌體育館設採樣站

【15:55】食物及衞生局局長陳肇始表示，佐敦道、彌敦道、甘肅街及渡船街的指定範圍內，樓宇一旦有人染疫，涉事樓宇全部居民需強制檢測，其中約20幢大廈明日（16日）起須強制檢測，相關居民要於3天內參與檢測。當局於油麻地梁顯利社區中心、官涌體育館會設檢測中心，亦會派流動採樣車提供檢測服務，同時會派員向南亞裔居民解釋檢測公告。

仁石樓有09室住戶被衛生署遺忘 等通宵至今午仍未撤離靠鄰居接濟

【15:25】葵涌石蔭邨仁石樓共6人確診或初步確診新冠肺炎，涉及3個不同樓層、同一座向的09室單位，衞生署衞生防護中心昨日（14日）表示，所有09號單位的居民需要撤離，凌晨時份開始陸續離開。居於仁石樓高層09室的住戶吳女士指，從凌晨等待至下午仍未被安排撤離，亦未有接到衛生署通知，需要靠同層鄰居接濟。由於住戶吳女士本身為罕有病患者，加上家中有年逾七旬的母親，形容心情忐忑，希望能盡快獲安排撤離。

▼1月15日，石蔭邨仁石樓居民到流動採樣中心進行強制檢測▼

+ 7 + 7 + 7

【14:25】消息稱，今日新增確診新冠肺炎個案超過30宗。

石蔭邨仁石樓須強檢 一早大排長龍 居民：驚到飯都食唔落

【13:43】葵涌石蔭邨仁石樓共6人確診或初步確診新冠肺炎，涉及3個不同樓層、同一座向的09室單位，衞生署衞生防護中心昨日（14日）表示，所有09號單位的居民需要撤離，其他居民或曾在指定時間內逗留超過2小時的人士，需要接受強制檢測。



今日(15日)早上十時，已有大批居民排隊輪候做檢測，有居確診樓層的居民表示，昨日得知消息後「飯都食唔落」，但相信自己單位的喉管與09室並不相同，風險不大。亦有住戶指，曾經眼見有出入的居民不戴口罩，故較少帶孫女外出。

1月15日，葵涌石蔭邨仁石樓居民或曾在指定時間內逗留超過2小時的人士，需要接受強制檢測。（梁鵬威攝）

去年訪港旅客僅357萬跌93.6% 旅發局：正商討可否推新一輪賞你遊

【13:32】旅發局公布，2020年全年的初步訪港旅客數字為約357萬人次，較2019年下跌93.6%，去年來港旅客，主要於未造成爆發的1月份來港，隨著2月、3月中起禁止海外旅客訪港，加上實施嚴格檢疫措施，旅客主要是來港探親或有其他必要到訪的原因，真正旅客已跌至近乎零。

迎牛年｜疫情未平 初二煙花匯演、元宵綵燈會、新春酒會均取消

【13:04】新冠肺炎疫情反覆，政府今午（15日）宣布取消大年初二煙花匯演、元宵綵燈會，以及辛丑年新春酒會，是繼旅發局的新年花車巡遊及大埔鄉事委員會的林村許願節後，另外3個取消的賀歲節目。《香港01》昨日引述消息指，至今沒有機構或企業願出錢贊助煙花匯演，令此年度新春盛典無法舉行，是4年內第3度取消。

廟街疫區｜油麻地一帶疫情加劇 鄰區街坊倡地區性強制檢測截傳播

【12:44】油麻地一帶疫情迅速擴散，油麻地梁顯利社區中心的社區檢測中心今早十時運作。有跨區做檢測的市民表示，有朋友居於新填地街舊樓，形容對方居住環境欠佳，不少喉管亂駁，期望政府可安排該區檢測，以策安全。

消委會│黃鳳嫺：消毒酒精及1:99漂白水 足夠保持衛生

【12:04】消委會測試了15款樣本的消除病毒感染力，試驗中以腺病毒進行試驗來評估各殺菌消毒劑樣本對付新出現病原體的預期功效，當中15款多用途殺菌消毒噴劑樣本。消委會總幹事黃鳳嫺今日（15日）在港台及商台節目中指出，當中12款樣本，表現差過75%消毒酒精或1:99漂白水，認為後者價格相宜外，已足夠保持衛生。

廟街疫區｜消息：彌敦道、佐敦道、廣東道、甘肅街數千人強制檢測

【11:22】消息指，介乎彌敦道、佐敦道、廣東道、甘肅街一帶，若大廈有一宗確診個案，居民需強制檢測，涉數千名居民，廿多幢大樓，其他當區居民自願免費檢測，可以到油麻地梁顯利社區檢測中心接受檢測。政府並會在該區設流動檢測站。

港府研「安心出行」復開處所 健身業憂：有客明言要掃碼 不光顧

【10:50】政府正研究復開處所後需檢查顧客是否有下載「安心出行」，健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎今日（15日）在港台節目《千禧年代》表示，業界對措施感到憂慮，尤其一年多的疫情中，業界從來未出現大型爆發，但政府就不停加招限制。他又表示，有些客人已經言明若要掃碼才能入場，便不會光顧。

政府早前公布第三輪防疫抗疫基金，惟柯表示聯盟中七成以上的成員尚未收到第二輪的資助。

+ 7 + 7 + 7

食衞局強制檢測公告：

任何在本月1日至14日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月17日或之前接受檢測。受檢人士若在1月12日至14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 佐敦上海街163-165號碧荷樓

2. 葵涌梨木道120號石蔭邨仁石樓

3. 元朗擴業街8號朗屏8號1座

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

新冠肺炎｜林正財：料院舍長者將接種BioNTech疫苗 先解凍再運送

【08:00】政府最快於下月為市民接種新冠疫苗，目前最快有望供港的是BioNTech及復星的mRNA疫苗，不過這款疫苗需保存於攝氏零下70度，注射前需先解凍及稀釋，步驟較繁複。

疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財表示，屬於高危群組之一的院舍長者應該會獲安排接種BioNTech的疫苗，政府傾向先於疫苗接種中心或醫院解凍疫苗，再運到各間院舍，不排除在院舍內稀釋，但工序都由外展隊負責，不會為院舍加添壓力。他又指，政府在聽取業界意見後，認為不應一次過為同一間院舍的院友接種疫苗，分批注射可以以便觀察接種後有無不良反應，做法更佳。

昨日總覽：新冠肺炎．1.14｜增29確診 新填地街唐樓石蔭邨部分居民送檢疫新冠肺炎｜增29宗確診 多3幢大廈強檢 石蔭邨仁石樓或垂直傳播石蔭邨仁石樓3單位6人確診 住09室須檢疫 袁國勇：有喉管生草記者直擊「廟街疫區」疫廈 染黑喉管亂搭 有人不戴口罩後巷小便新冠肺炎｜「廟街疫區」患者增至27宗 新填地街24號首現患者新填地街唐樓爆疫撤離 有居民照外出用膳返學 三無大廈喉管亂駁新冠肺炎｜新填地街累計27人確診 防護中心表示79名居民已送強檢

+ 7 + 7 + 7

確診食肆｜新增4餐廳 荃灣龍門一番 葵涌海寶漁港上榜

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心昨公布新增29宗確診個案。衞生防護中心晚上又公布確診者最新行蹤名單，新增4間餐廳有患者足迹。當中居於懷疑出現垂直傳播的石蔭邨仁石樓一名59歲男確診者，曾到過葵涌福蔭大廈海寶漁港；他亦曾赴荃灣楊屋道街市。

另外，青衣救護站至少5名救護員「中招」，當中一名32歲男確診救護員曾赴荃灣「龍門一番 上海．紫砂燉湯」等餐廳。

確診大廈｜油尖旺疫區擴大增6廈上榜 2個月大男嬰感染源頭不明

【00:00】新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（14日）公布新增29宗個案。根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，油尖旺區疫情繼續擴大，佐敦、油麻地一帶再新增6幢疫廈，當中有兩人屬中九龍幹線或將藍隧道群組；而新上榜的彌敦道462號，患者是2個月大的男嬰，屬於源頭不明的本地個案。

此外，一名日間的士司機確診，他曾在1月10日、即發病翌日曾上班，車牌是「KT1281」。彌敦道462號

▼「廟街疫區」疫廈情況（截至1月13日）▼

+ 7 + 7 + 7

新冠肺炎｜政府推第五輪院舍員工強制檢測 須本月18至27日完成新冠肺炎｜菲傭完成14日檢疫期後現病徵確診 僱主家人需檢疫新冠肺炎｜不足一成外傭已做病毒檢測 食衞局再籲僱主積極協助研檢測結果、電子針卡紀錄世界跨境互通 資科辦：正制定相關標準

▼1月14日報告確診者行蹤▼

+ 23 + 23 + 23

新冠疫苗｜食衞局：正積極向疫苗製造商索數據 籲市民勿信傳聞限聚令｜政府擬限商場提早關門 梁子超：營業時段人流增添風險限聚令｜何栢良質疑商場提早關門成效 倡先商討控制人流

▼1.12新填地街唐樓爆疫▼

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼