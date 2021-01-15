馬鞍山火人｜縱火嫌犯及同黨已潛逃海外　兩男涉代購機票被捕

2019年反修例運動期間，於11月11日發起的三罷行動，多區爆發衝突，一名57歲男子在馬鞍山廣場對開行人天橋與黑衣示威者爭執，其間他被一名黑衣人淋潑不明液體及點火，頓成火人嚴重燒傷，情況一度危殆。 警方今（15日）公佈指，調查後相信，涉嫌縱火的男子及其1名同黨，已於前年11月及12月間乘飛機潛逃海外，警方於昨日拘捕另外兩名分別報稱日語教師和司機的39歲及60歲男子，涉嫌協助兩疑犯購買離港機票。兩人已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。

商業罪案調查科（署理）警司吳基駿（左）交代案情。（陳浩然攝）

商業罪案調查科（署理）警司吳基駿表示，當日中午有黑衣人於港鐵馬鞍山站破壞港鐵站設施，一名男途人嘗試阻止時被人襲擊。受害人於馬鞍山廣場連接馬鞍山公園的行人天橋，被一大群人包圍指罵，其間一名黑衣人向受害人淋潑易燃液體再點火，引致受害人頭部及多處嚴重燒傷，黑衣人隨後逃離。

商業罪案調查科接手調查後，警方鎖定兩名分別17及25歲涉案男子，調查相信其中一名男子為當日向受害人縱火的黑衣人，另一人則為同黨，當日亦身處現場，據調查所得，兩名疑犯於前年11月及12月間已乘坐飛機潛逃海外，警方現正通緝兩名男子。

另外，警方調查又發現兩人離開香港的機票，由另外兩名男子所購買。警方昨日（14日）於兩人位於柴灣及元朗的住所以涉嫌「協助逃犯」拘捕他們。兩人分別姓姚60歲及姓廖39歲，分別報稱為司機及日文教師。吳基駿指被捕兩男與潛逃兩男非親戚關係，警方正調查他們的關係。吳基駿指於完成調查後警方會詢問律政司意見。

吳基駿又表示，警方一直積極跟進調查本案，就馬鞍山港鐵站刑毀及行人天橋上衝突事件，警方由前年11月至今總共拘捕14男4女，年齡介乎16至60歲，職業包括有學生、地盤工人、文員等，拘捕罪名包括暴動、串謀刑事毀壞、公眾地方行為不檢。吳又稱潛逃是不負責任行為，當潛逃人士回港後，警方會繼續依法追究其罪行，而若有人鼓勵或協助罪犯潛逃，不但助長潛逃歪風，而且有機會觸犯「協助逃犯」罪，一經定罪可判監10年。

2019年11月11日，李先生在馬鞍山廣場對開行人天橋與示威者爭執，其間李被一名黑衣人淋潑不明液體及點火而燒傷。另外警方事後拘捕兩名被指在場圍觀的男女，控以公眾地方行為不檢罪，案件於去年8月裁定兩人無罪。

葛珮帆指事主李生由去年完成第5及第6次換皮手術，情況一直「麻麻地」，手指等部位活動不太靈活，甚至無法拿起飯碗，葛又指李生於去年手術時曾試過心臟停頓，因此李生表示「唔係好敢做手術」，至今一直休養及進行物理治療，太太亦停工照顧，幸之前曾有熱心市民關心及作捐贈。對於警方表示案中兩名疑犯已潛逃，葛珮帆認為疑犯殘酷不仁，事後畏罪潛逃是懦夫行為，「佢哋成世都欠咗李生一個公道」。