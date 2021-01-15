12港人｜11人涉協助罪犯獲保釋　黃國桐哽咽：律師唔會做犯法嘅事

九龍城區議員兼律師黃國桐等11人，周四（14日）清晨涉嫌「協助罪犯」被國安處人員拘捕。部分人被扣查逾38小時，今晚（15日）陸續獲准保釋候查。晚上近9時，學聯前副秘書長何潔泓母親張靜恩、29歲獨立音樂人霍朗齊分別於荃灣警署及柴灣警署獲准以1萬元保釋離開。 被扣查逾40小時的黃國桐，於晚上約11時半獲保釋離開沙田警署。他指被警方帶往很多地方作搜證，包括其車輛、快艇，但警方沒有檢取任何證物，「冇一個證物搜到，因為律師唔會做犯法嘅事。」他其後更一度哽咽道：「我會站在自己崗位，用我嘅專業，做我深信應該嘅事。」

黃國桐：被警方搜查多個地方，但未有檢走任何證物

被扣查逾40小時的黃國桐，於晚上約11時半獲保釋離開沙田警署。現場約50人聲援人士向他高呼「加油，頂住！」他向傳媒表示，自己不只被盤問一次，亦被警方帶往很多地方作搜證，包括其車輛、快艇，但警方沒有檢取任何證物，「冇一個證物搜到，因為律師唔會做犯法嘅事。」



黃國桐指，自己任職律師30多年，當中20年負責刑事案件，直到現在仍百思不得其解，自己因甚麼理由被拘捕，「作為一個律師，我哋係唔會知法犯法。」他對於今次被捕感到遺憾及傷感，事件亦令合夥的律師樓受影響。他表示會稍作休息，明早9時半會如常探望已預約探望的人，包括涉違國安法的胡志偉。黃國桐其後一度哽咽道：「我會站在自己崗位，用我嘅專業，做我深信應該做嘅事。」

黃國桐指其保釋條件為1萬元保釋金，須於3月報到。黃國桐離開時，多名在場人士高呼「撐住！黃生加油！多謝你黃生！」，黃國桐向他們致謝，其後登上私家車離開。

何潔泓母：唔好忘記初衷，最緊要大家平安

而晚上7時半，學聯前副秘書長何潔泓於社交網站表示，代表律師收到警方電話，指母親開始進入保釋程序，家屬可帶同保釋金前往荃灣警署。晚上近9時，學聯前副秘書長何潔泓母親張靜恩獲保釋離開荃灣警署，其兩名女兒何潔泓及何潔明於警署門外等候。張女士向傳媒表示其保釋金為1萬元，須於3月向警方報到，不用交出旅遊證件。她感謝大家關注事件，又謂「唔好忘記初衷，最緊要大家平安。」。現場所見，2016年因立法會宣誓事件遭褫奪議員資格的劉小麗亦有到場支持張靜恩。

另外，29歲獨立音樂人霍朗齊亦於晚上近9時獲保釋離開柴灣警署。他稱須於3月15日向警方報到，保釋金同樣為1萬元。他形容自己為「首位被香港國安處拘捕的音樂藝人」，又稱「今個寒冬特別凍，香港人要小心凍親」。他表示「會繼續做返應該做嘅嘢」， 餘下事情將交予律師處理。他目前會馬上回家，因家人及朋友為他感到擔心。

+ 5 + 5 + 5

警方表示，11名被捕男女已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。國安處人員周四（14日）清晨於多區拘捕8男3女，年齡介乎18歲至72歲，涉嫌「協助罪犯」。被捕名單包括九龍城區議員、律師黃國桐及姓張鄰居、學聯前副秘書長何潔泓母親張靜恩、29歲獨立音樂人霍朗齊、29歲烏克蘭籍男子、年齡介乎18至19歲的姓伍及姓楊學生，以及分別姓周、姓曾、姓江及姓關人士。

據了解，被捕人士被指協助12港人潛逃，分別涉及以數千至數萬元的金錢贊助、介紹中間人、接送及提供住處，並不涉及違反《港區國安法》。

↓↓12港人潛逃控罪↓↓