中華白海豚數量回升至52條　惟連續五年絕迹大嶼山東北水域

被視為「回歸吉祥物」的中華白海豚近年在本港錄得數字每況愈下，漁護署今日（24日）公布最新海洋哺乳類動物監察報告，估計在2019年4月至2020年3月期間在香港水域出沒的中華白海豚數字回升至52條，較去年調查發現的32條增加六成至20條。 但是，中華白海豚連續5年絕迹大嶼山東北面水域（則港珠澳大橋、機場一帶），報告指在北大嶼山水域海豚近年使用率大幅下降，在過去三年亦只集中出沒於此水域的西端，在港珠澳大橋施工完成後，未有任何回復較高使用量的跡象。

根據漁護署最新調查報告，發現在香港水域出沒的中華白海豚數字回升至52條。（資料圖片）

報告把中華白海豚的主要棲息地分為四大水域，當中大嶼山西南面發現19條白海豚、西面有29條、西北有4條，但東北面沒有記錄到任何白海豚出沒，是第五年絕迹於該水域，整體數目估計為52條。翻查過往記錄，2011至2015年度本港白海豚的數目分別為65至88條，但2016及2017年度的白海豚數目只得47條，上年度更跌至新低32條。雖然本年度錄得數量分別較過去三年多，但整體數目在過去十年仍錄得明顯下降趨勢。

港珠澳大橋工程後 海豚未見大幅復返北大嶼水域

去年，中華白海豚重要棲身地主要集中在沿大嶼山西面及西南面、即由大澳半島伸延至分流半島的近岸水域。在過去九年，海豚在大嶼山西面及西南面水域的棲息地運用變化較大，其使用量在2014至15年間達最高水平後的數年逐步減少，但去年卻有所增加。至於北大嶼山水域，海豚近年使用率大幅下降，在過去三年亦只集中出沒於此水域的西端，而且在港珠澳大橋施工完成後，並未有任何回復較高使用量的跡象。在北大嶼山水域的兩個海岸公園內，海豚使用量於近年均明顯地減少。

江豚減少出沒石鼓洲鄰近水域

另一方面，江豚去年錄得最高使用量的棲身地，位處於大嶼山東南及西南調查區交界的離岸海域。過去曾被視為江豚最重要生境的石鼓洲鄰近水域，其使用量在2018及2019年均明顯地大幅下降，或與毗鄰「綜合廢物管理設施」展開的建造工程有關。

翻查香港海洋公園保育基金資料，今年已處理27宗鯨豚擱淺報告，當中7宗為中華白海豚，分別被發現擱淺在南丫島、屯門青龍公園石灘、貝奧、西貢水域及大嶼山西面。

一條幼年中華白海豚今年擱淺在南丫島水域。（資料圖片 / 報案者提供）

環團：海岸公園被廢武功 無補償效果

香港海豚保育學會發言人麥希汶表示，去年大嶼山西南面高速船減少，與往來港澳的客運船減少、改用巴士有關，令該水域海豚數量由上年度的7條急增至19條；但從海豚分布可見，沙洲及龍鼓洲海岸公園，以及大小磨刀海岸公園的海豚使用率大減，反映這些海岸公園「廢咗武功，完全無補償作用」，即使港珠澳大橋工程完成，但隨之迎來三跑工程，令海豚「好難安心再使用西北水域」。

報告指過去一些經常出沒於香港水域的海豚個體，共有16隻於去年不見所蹤。麥希汶指出，過去5年共有62條海豚在香港水域消失，當中僅8條在伶仃洋出現，情況令人擔憂。此外，她稱，雖然伶仃洋發現的海豚數量遠超本港，但數量由2017-18年度的945條大幅跌至2018-19年度的641條，或與工程、漁業有關，反映即使有本港海豚會去內地，也不代表安全。

她認為，若龍鼓灘、小蠔灣等填海項目「上馬」，海豚難有喘息空間，擔心「（海豚）被打咗幾拳，數量少咗，又被打多幾拳」，直言即使海豚數量有回升，看似有希望，但若仍停留目前保護措施，海豚數量繼續上升的幻想或會破滅。她認為，當高速船減少令海豚數量回升，成強大支持理據修改高速船航道向南移，以及合併西南大嶼海岸公園和南大嶼海岸公園。