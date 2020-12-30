明日大嶼｜北大嶼擬填海建P1公路　波及中華白海豚出沒熱點

為配合明日大嶼計劃，政府之前啟動大蠔至欣澳段P1公路工程研究。根據當局近日就項目擬備的環評簡介，除興建一條約9.5公里長的行車道，由大蠔交匯處延伸至欣澳，亦會在介乎大蠔交匯處與深水角之間，相距大小磨刀海岸公園相距約150米的位置，展開填海工程，面積約15公頃。文件提到，擬議填海範圍涵蓋中華白海豚過往的出沒熱點，並指工程期間可能影響中華白海豚在填海區對出的生境的分布狀況及行為。 有關注中華白海豚的團體憂慮，假如再有填海，擔心會進一步危害中華白海豚的生存空間，即使政府推緩解措施，質疑成效亦有限。

根據土木工程拓展署就大嶼山P1公路（大蠔至欣澳段）擬備的工程簡介，該段公路為全長9.5公里的雙程雙線分隔行車道，並會於大小磨刀海岸公園相距約150米的位置，展開約15公頃的填海工程。（土木工程拓展署文件圖片）

根據土木工程拓展署就大嶼山P1公路（大蠔至欣澳段）擬備的工程簡介，該段公路為全長9.5公里的雙程雙線分隔行車道，連接北大嶼山公路（近竹篙灣公路）、欣澳及擬議的11號幹線。新路包括高架道路或地面道路，希望減輕北大嶼山公路的交通壓力，並配合北大嶼山的房屋及經濟發展。工程亦包括在介乎大蠔交匯處與深水角之間，與大小磨刀海岸公園相距約150米的位置，展開約15公頃的填海工程。文件指，會爭取於2030年完工。

不過文件透露，擬議的填海範圍，涵蓋中華白海豚的過往出沒熱點。拓展署在文件披露，雖然2016年2月至2017年4月監察調查期間，未正式錄得中華白海豚出沒，但被動聲學監測錄得，有若干數量中華白海豚，會在夜間使用小蠔灣，反映牠們或於日間避開區內人類活動，在夜間於有關海域出沒。

文件指，當局建議的工程，會令中華白海豚暫時損失在施工範圍的生境，而且作業船隻、建造工程，都會對牠們及大小磨刀海岸公園造成滋擾。另外，施工期間可能影響到鄰近的水質敏感受體，包括海岸公園、泥灘、紅樹林、海草床、珊瑚羣落、海龍及馬蹄蟹。

就中華白海豚所受的潛在影響，文件指，當局會在施工階段採取額外措施，例如在工程範圍周邊設立監測管制區，一旦有海豚出沒便延遲工程。

香港海豚保育學會發言人麥希汶表示，政府提到的緩解措施，早於港珠澳大橋等工程時已提出，但幾乎無成效。她指，中華白海豚被列為「易危」品種，去年在香港水域出沒的僅52條，假如再有填海，擔心會進一步危害牠們的生存空間，形容影響屬災難性。

麥續指，雖然之前的監察調查，填海範圍未正式錄得中華白海豚出沒，但該範圍在港珠澳大橋、機場三跑工程前，確是白海豚重要棲息地。當年大橋工程的研究亦曾預料，中華白海豚在工程完成後將會回歸，證明該範圍始終有保育價值。