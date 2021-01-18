觀塘商廈交收虛擬貨幣　女子遭4漢奪$350萬

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本港兩周內再發生涉及虛擬貨幣劫案。今日（18日）下午2時48分，警方接報指，觀塘創業街36號華基中心一單位，一名女子與人進行虛擬貨幣買賣交收時，被4名持刀、棍的男子搶劫約350萬元，全部為1000元紙幣。對方其後將女事主綑綁於一房間內，得手後迅速逃離，並登上接應車輛逃去無蹤。
事發時女事主的丈夫接獲妻子來電指遭搶劫，他透過GPS定位得悉位置後代為報警。警方接報到場調查案件，正追緝4名年約20至30歲的男子。警方啟動捷進行動，設置路障以堵截在逃劫匪。
本月初亦曾發生類似案件，一名全職炒比特幣長達7年的36歲事主，經WeChat相約一名南亞買家交收Bitcoin，成功套現100萬港元，豈料1月4日作更大額交易時遇劫。當日下午5時許，事主登上買家的私家車，在車上透過網上戶口過帳15枚Bitcoin，並收到買家300萬元現金。當私家車駛至大潭道近山翠苑對上一山坡位置時，另一輛私家車駛至，該車上的賊人強搶事主300萬現金及劫去其兩部手機，並登車逃去；而原先車上2名南亞男買家，亦於劫案發生後拉事主下車，然後開車離去。警方事後追緝6名南亞裔男子。而事隔約半個月，又再發生同類型的巨額劫案。