觀塘商廈交收虛擬貨幣　女子遭4漢奪$350萬

本港兩周內再發生涉及虛擬貨幣劫案。今日（18日）下午2時48分，警方接報指，觀塘創業街36號華基中心一單位，一名女子與人進行虛擬貨幣買賣交收時，被4名持刀、棍的男子搶劫約350萬元，全部為1000元紙幣。對方其後將女事主綑綁於一房間內，得手後迅速逃離，並登上接應車輛逃去無蹤。

事發時女事主的丈夫接獲妻子來電指遭搶劫，他透過GPS定位得悉位置後代為報警。警方接報到場調查案件，正追緝4名年約20至30歲的男子。警方啟動捷進行動，設置路障以堵截在逃劫匪。