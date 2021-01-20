社署副署長林嘉泰疑腦幹中風　情況危殆

撰文： 彭愷欣 陳蕾蕾 黃偉民 最後更新日期： 2021-01-20 17:14

社會福利署副署長林嘉泰今（20日）早在辦事處內不適暈倒，由救護車送往律敦治醫院搶救，據悉，初步診斷懷疑腦幹中風。至下午2時半，林嘉泰轉送東區醫院，他情況危殆。林嘉泰今年59歲，有腦神經科專科醫生稱，70至80歲的年齡層較容易出現腦幹中風，59歲出現中風屬較年輕發病。

腦神經科專科醫生黃家星稱，通常70至80歲的年齡層較容易出現腦幹中風，林嘉泰59歲便懷疑腦幹中風，屬較年輕發病。腦幹中風前有三大症狀會出現，包括看東西時有重影、突然天旋地轉、行路不穩等，若有此情況出現，患者應盡快求醫。而50歲或以上的人士，應定期進行身體檢查，檢查血壓、血脂、心臟等是否正常，亦可以照腦，查看血管有否異常。

黃家星透露，腦中風可分成兩種，8成半的患者為缺血性腦中風，即腦血管阻塞；而一成半為出血性腦中風，即腦血管爆裂。通常患有高血壓、糖尿病、高血脂、心臟問題等的人較容易出現中風。而中風後會出現半身無力、面部肌肉無力、說話口舌不清等情況，超過一半人在中風後生洞受到影響，部份人留下永久性受損。

社署發言人回覆指，今日上午約8時，社會福利署副署長（服務）林嘉泰被同事發現昏迷於辦公室，署方人員立即報警，救護車隨即到場並將他送往醫院救治，署方十分關心副署長的情況，已即時聯絡其家人並會提供適切的協助。